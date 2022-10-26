違國安法？香港文學雙年獎獲選3書被取消資格

周漢輝的《光隱於塵》、陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》，及曾詠聰的《戒和同修》三本詩集遭當局取消得獎資格，去年12月在公共圖書館被下架。（取材自臉書）

有超過30年歷史的香港 中文文學雙年獎曾有不少重量級作家獲獎，本屆卻傳出獲選作品被撤風波。康文署公共圖書館 主辦的雙年獎新詩組，去年經評審選出兩本得獎詩作及候補得獎作品，據傳因內容涉雨傘運動、示威、劉曉波，遭當局取消資格（DQ），並於去年12月在公共圖書館被下架。

明報報導，當局同年未公布文學雙年獎賽果，在事隔超過一年多，至近日才公布其中四組別的得獎名單，惟新詩組的雙年獎及推薦獎「從缺」。據報導，康文署回應稱，圖書館安排的活動須遵守香港法律，而因為疫情，雙年獎延後公布得獎結果。署方表示：「如個別組別的參賽作品未達有關標準，該組別的獎項便會從缺。」

周漢輝的《光隱於塵》、陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》，及曾詠聰的《戒和同修》三本詩集遭當局取消得獎資格，去年12月在公共圖書館被下架。（取材自臉書） 周漢輝的《光隱於塵》、陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》，及曾詠聰的《戒和同修》三本詩集遭當局取消得獎資格，去年12月在公共圖書館被下架。（取材自書聲網站）

報導稱，涉事三本詩集為周漢輝的《光隱於塵》、陳李才的《漫長的霧黝黑的光》，及曾詠聰的《戒和同修》，分別獲評審推介為雙年獎、推薦獎及候補得獎。前兩本著作分別被指與雨傘運動及示威有關，而曾詠聰曾說詩作與諾貝爾 和平獎得主劉曉波有關。其中一個參與評審的消息人士稱，當局在評審後安排兩本得獎作品「送審」。有參與新詩組評審的人表示，對延遲公布結果及新詩組獎項從缺感意興闌珊。

報導指出，記者向涉事三名作者查詢，陳李才說不便多談，對會否再參與「隨緣啦」。其中一名不願具名的「得獎者」形容已被事件困擾一年，不宜評論得獎與否及從缺緣由。他說自己也曾擔任其他創作獎的評審，認為文學獎對作者及讀者均「極為重要」。

報導說，新詩組評審之一胡國賢（筆名羈魂）表示，在公布結果前，公共圖書館曾以電話及電郵通知新詩組結果從缺，但沒提及具體理由。羈魂表示，目前延遲一年頒獎及從缺的情況著實有點尷尬，而他也有點意興闌珊。問及會否再應邀當評審，他說近年創作已轉向其他文學範疇，若以目前情況計，暫不會考慮。

據報導，曾獲新詩組雙年獎的詩人廖偉棠批評，本來雙年獎評審已透明度低，「現在對取消一項重要獎項毫無解釋，不但影響公信力，也令香港作家失望和困惑：這個城市還能保障文學創作自由嗎？」曾兩度參加雙年獎評審的台灣文學評論家鄭明娳表示，沒聽過評審後作品再送審。