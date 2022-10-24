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譚耀宗：港澳事務負責人 王滬寧、丁薛祥等機率大

香港新聞組／香港24日電
譚耀宗估計，由李強、趙樂際、王滬寧或丁薛祥，負責港澳事務的機會較大。圖為香港街頭一處大廈外牆的大電視報導20大新聞。（歐新社）
譚耀宗估計，由李強、趙樂際、王滬寧或丁薛祥，負責港澳事務的機會較大。圖為香港街頭一處大廈外牆的大電視報導20大新聞。（歐新社）

中共20屆一中全會選出七名政治局常委，習近平續任中共總書記。全國人大常委譚耀宗表示，這個組合非常好，每人都有豐富領導經驗，在大省或者直轄市出任一把手，由他們領導國家絕對沒有問題。至於誰會負責港澳事務，須待明年3月全國兩會召開、國家機關換屆時才會知曉。

綜合香港01、明報報導，譚耀宗指，會議選出了以習近平總書記為核心的新一屆領導集體，並通過了20大報告，開啟了全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的嶄新征程。「香港作為國家的一分子，希望香港各界能團結一致，全力支持以習近平總書記為核心的領導集體，齊心協力維護『一國兩制』的行穩致遠，為國家發展貢獻力量。」

至於常委具體分工，譚耀宗表示有待明年3月國家機關換屆，而根據過往經驗，他們將分別擔任全國人大委員長、國務院總理和全國政協主席等。他指目前難以估計哪一位主管港澳事務，以往曾有人大委員長、常務副總理等出任有關工作，不過由於中央書記處書記蔡奇和中紀委書記李希負責黨內事務，估計由李強、趙樂際、王滬寧或丁薛祥，負責港澳事務的機會較大。

被問到港澳系統官員包括港澳辦、中聯辦高層人事變動，譚耀宗表示難以評估公布時間，官員可能因年齡關係或者另有任用而改變職務，相信中央確定後會在適當時候宣布。

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