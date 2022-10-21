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深水埗老婦感染類鼻疽 香港今年第30病例

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

深水埗區再出現人類感染類鼻疽，一名居住深水埗的80歲老婦，17日因自身疾病離世，昨日檢測證實感染類鼻疽，令香港今年錄得的人類感染類鼻疽個案增至30宗，涉居住深水埗個案增至21宗。衛生署表示，老婦離世與類鼻疽無關。

綜合大公報、明報等港媒報導，衛生防護中心昨日公布，該名80歲老婦自身患有多種長期病患，包括慢性腎病、糖尿病及高血壓。她因為氣促、咳嗽帶痰及胸痛，11日前往明愛醫院急症室求醫，同日入院，17日情況轉差，並因自身疾病急性發作而離世。

她的痰液採樣樣本昨日經衛生防護中心的公共衛生化驗服務處證實，對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。防護中心表示，根據流行病學調查，她的死因包括急性心臟和腎臟衰竭，以及肺水腫，與類鼻疽無關。防護中心稱，個案的調查仍在進行中。

香港今年共錄得30宗人類感染類鼻疽個案，其中21人居於深水埗區，即占總數七成；當中18宗在8月或以後錄得。所有個案中，有19名病人已出院，4人仍留醫，另有7人已離世，涉及4男3女，年齡介乎54至93歲。。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，感染類鼻疽伯克氏菌後潛伏期較長，認為深水埗區仍有個案屬預期之內，若個案出現頻率不高，或等於傳染源已消失。

香港 高血壓 檢測

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