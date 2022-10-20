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楊振寧、林青霞 同獲香港大學名譽博士

香港新聞組／香港20日電
中國著名物理學家楊振寧（左）與影星林青霞（右），同時獲得香港大學名譽博士學位。（取材自香港大學官網）
中國著名物理學家楊振寧（左）與影星林青霞（右），同時獲得香港大學名譽博士學位。（取材自香港大學官網）

香港大學官網20日發布公告，將頒授名譽博士學位予三位傑出人士，包括楊振寧教授、林高演博士及林青霞女士。公告顯示，第207屆學位頒授典禮將於11月2日在校本部大樓陸佑堂舉行。由於看中林青霞的貢獻，港大將授予林青霞「名譽社會科學博士」學位。

綜合台北中國時報、內地媒體報導，67歲林青霞息影近28年後化身為作家，前後出了《窗裡窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》等著作，先前更到中文大學與翻譯系系主任金聖華對談，林青霞也首度談到7月位於飛鵝山的超級豪宅發生火災一事，表示當下第一個念頭就是抱著女兒，跟孩子說：「我說我們應該感恩，因為大家都在一起，沒有一個人受傷」。

林青霞獲得香港大學名譽博士學位。（取材自微博）
林青霞獲得香港大學名譽博士學位。（取材自微博）

林青霞當時更表示，接著她就想到去現場拍照留作紀錄，「我當時腦袋飄過一個想法『這個該怎麼寫』」，但提議後紛紛被家人拒絕打槍，「家裡人都不讓我去大屋拍照」，也讓外界見到她私下可愛一面。

港大稍早在官網發布聲明，名譽博士學位領受人楊教授現居於境外，未能出席是次典禮。而從公告可見，林青霞所得的是名譽社會科學博士，與林高演教授將被頒發的學位一樣，而楊振寧則是名譽科學博士學位。

作為殿堂級華語影壇且富有傳奇色彩的女演員，她20多年的從影生涯正是香港電影最輝煌的時代。角色從清純玉女再到女俠，類別從文藝再到武俠，每一部電影都給人留下深刻的印象。

這些年林青霞愛好寫作，有時因為寫作，寫到天亮，而經常忘了睡覺。現在她家裡最多的不是漂亮的衣服，而是滿屋的書。

有眼尖網友發現，林青霞昨再度上線回應網友留言，先前有不少人逗趣留言求：「姐姐娶我」，當時她強調：「你姊是有夫之婦，不能取（娶）也不能嫁」，間接回應了婚變傳聞，昨她再度開玩笑回應：「少來這套，取（娶）嫁之事別再提了」、「滾一邊去」，引來粉絲笑回：「哈哈哈，脾氣逐漸暴躁」、「哈哈好好笑」。

此外，諾貝爾物理學獎得主楊振寧日前剛舉辦百歲壽宴，卻傳出不幸摔倒受傷住院，幸好僅皮外傷，由妻子翁帆貼身照顧。

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