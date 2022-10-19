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類鼻疽已傳29病例 區議會促擴大追蹤感染源

香港新聞組／香港19日電
香港今年已傳出29宗人類感染類鼻疽個案。（取材自香港電台）
香港今年已傳出29宗人類感染類鼻疽個案。（取材自香港電台）

香港今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案，涉及21男8女，當中20宗居於深水埗區。深水埗區區議會主席覃德誠19日表示，不少街坊抱持懷疑態度，希望政府公布每日或每周的新增個案數字，若難以追查確切感染源頭，應擴大追蹤範圍，了解患者的工作地點有否傳播情況，或是否因生活習慣而導致感染。

文匯報報導，覃德誠在一個電台節目指出，期望政府持續在區內樓宇，抽取環境樣本檢驗，又指政府在深水埗舉辦健康講座，有助居民了解類鼻疽的感染途徑，建議加強對特定群組的教育，包括經常會接觸到泥土的地盤工人或街市檔販，讓有關群組獲得防感染的知識。

報導指出，初步流行病學調查顯示，患者絕大部分有已知長期病患或免疫力弱，而患者的家居接觸者均沒有出現病徵，初步可以排除傳播與食物或產品有關。衞生署衞生防護中心發言人表示，類鼻疽病菌可存活於本地環境，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。中心不排除近月個案與天氣情況有關。

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