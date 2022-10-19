調查：逾75%港人滿意創科、經濟發展、國防實力提升

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「新青年論壇」昨日公布市民對過去十年國家整體發展的評價意見調查結果，顯示國家過去十年在「創新科技發展」、「經濟發展」及「國防實力提升」依次是最令受訪市民滿意的三個領域，選擇傾向滿意的受訪者均達約75%。

文匯報報導，「新青年論壇」認為，結果反映市民能透過科技親身見證國家的進步，感受到國家經濟發展對香港 帶來的正面作用，建議港府加強向市民宣傳國家的創科發展，與社會各界舉辦20大 報告精神的學習和宣講活動，提升香港市民的國民身分認同。

是次調查於本月12日至17日以音頻電話隨機抽樣方式，成功訪問441名18歲或以上香港市民，了解港人對國家過去十年發展成就的評價。調查結果顯示，國家過去十年在「創新科技發展」、「經濟發展」及「國防實力提升」領域取得的發展成就，是獲最多受訪者滿意的三個領域，分別有78.4%、76.4%及74%人表示「幾滿意」或「非常滿意」，而其他發展領域的滿意度依次為「打擊貪污腐敗」、「環境保護」、「創意文化發展」、「參與國際事務」和「法治建設」等；50.2%受訪者認為過去十年中國人的國際社會地位「上升」，21.5%人認為「下降」，28.2%人則表示「差不多」或「不知道／難講」。

「新青年論壇」指，調查結果反映隨著內地與香港過去十年的經濟聯繫愈趨緊密，香港市民感受到國家經濟發展對香港帶來正面作用，建議應加強向香港市民宣傳國家的創科發展 ，進一步推動「太空人」訪港、普及中小學生參與「天地互動和天宮課堂」、落實載荷專家選拔工作、推廣香港科學家參與中國探月工程等。

「新青年論壇」並建議，港府要與社會各界多舉辦有關20大報告精神的宣講活動，並納入公務員教育 和廣大學生的國民教育，提升香港市民的國家認同感和民族責任感。