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中大推算百萬港人患「長新冠」 促港府設專科診所

香港新聞組／香港17日電
香港16日新增5564宗新冠病毒確診個案，本地個案占5179宗，輸入個案有385宗。（中通社）
香港16日新增5564宗新冠病毒確診個案，本地個案占5179宗，輸入個案有385宗。（中通社）

中文大學醫學院院長陳家亮昨日指出，調查發現70%受訪新冠康復者有持續「長新冠」情況，影響記憶力及出現情緒問題，認為港府及社會不容忽視此問題，建議設立特別專科診所跟進康復者的情況。他並強調，已接種疫苗者即使有「長新冠」，症狀會較短暫及輕微。

文匯報報導，隨著港府上月放寬入境檢疫安排至「0+3」，以及本月放寬食肆每枱人數上限，連日來確診個案稍為回升至逾5000宗水平。

香港昨日新增5564宗新冠肺炎確診個案，是連續4天單日超過5000宗病例，其中5179宗為本地病例，另有385宗輸入個案，但大部分患者病情輕微，昨日只新呈報241名確診病人入院留醫，令留醫人數只有1666人，重症及死亡病例未增加，現時有45名危殆及嚴重病人。

另外，昨日新呈報5人在公立醫院離世，第五波疫情至今累計有1萬0060宗死亡個案。

留醫確診者雖不多，但陳家亮昨早在電視節目上指不少患者有「長新冠」問題。中大醫學院今年7月起展開為期3個月的研究，冀招募1萬名新冠康復者進行網上問卷調查，至今已訪問近7000人，初步調查發現70%康復者持續出現「長新冠」問題，認為情況不容忽視。他以香港自疫情爆發至今有近184萬人染疫推算，或逾百萬人有「長新冠」後遺症。

他指出，初步研究結果顯示，40%受訪康復者多種器官受影響，亦有40%出現記憶力變差和無法集中精神，另有三四成人出現失眠、焦慮及抑鬱等情緒問題，並經常咳嗽氣促以及有脫髮等問題。

研究並發現65歲以上長者、女性及未接種疫苗人士風險較高，年紀稍大如65歲以上人士有較大風險，當中女性及長者在認知及情緒方面受影響情況更高。不過，30%曾接種兩針或三針新冠疫苗的患者，出現的症狀較短暫及輕微。

不過，陳家亮指第四波疫情確診康復者的「長新冠」症狀，通常較第五波的康復者持續時間較長，且出現多器官症狀更普遍，有理由相信Omicron變種病毒雖然流行，但「長新冠」問題較之前的嚴重情況為低，惟部分人因「長新冠」造成認知及情緒問題，影響工作及學業，故應及早處理。

疫情 疫苗 醫學

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