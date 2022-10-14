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疫後首次 港最低工資時薪擬加至5美元 勞工界失望

香港新聞組／香港14日電
香港擬調高最低工資標準，最低工資倡時薪加至40港元，為疫情後首次調漲。 圖為商販在街頭售賣萬聖節商品。（Getty Images）
香港擬調高最低工資標準，最低工資倡時薪加至40港元，為疫情後首次調漲。 圖為商販在街頭售賣萬聖節商品。（Getty Images）

疫情影響，香港法定最低工資近四年未有調整，但有消息稱，最低工資委員會經討論後達成共識，擬將最低工資從現在的時薪37.5元（港幣，下同，約4.7美元），提升至40元（約5美元），漲幅約6.6%。但香港勞工界對調幅感到失望。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合香港01、文匯報、明報報導，香港原本兩年一審的法定工資，受疫情影響，自2019年5月起一直停留在時薪37.5港元，此次加薪為近四年來首次，若獲得港府接納，將於明年5月1日生效，約7.3萬名低薪雇員獲加人工，比現時領取最低工資雇員1.4萬人，增約6萬人。

香港最低工資 來源：香港新聞組
香港最低工資 來源：香港新聞組

不過，香港勞工界人士形容，這樣的加薪幅度只是勉強可以接受，僅貼近四年來通膨的幅度。但由於擔心若委員會無法再次達成共識，會使港府像兩年前一樣再次「凍薪」，只好「先接受」。

香港勞工界立法會議員郭偉強說，工聯會希望爭取最低工資至少達香港每月工資中位數的60%，即約45.4港元才合理，並直言本次調整至40港元是不達標，感到失望。

他認為，調整不達標的原因與最低工資委員會的工作目標有很大關係，僅參考了經濟和市場價格，並非考慮改善「打工仔」的生活；同時，相關審議機制也使委員會工作有限。

本身領取時薪38.5元的香港護衛及物業管理從業員總會理事鍾汶斌表示，即使增至40元，每天加薪13.5元，每月多約350元（約44.5美元），作用不大，「僅夠飲兩餐茶」。他批評最低工資水平低於市價沒作用，「直頭取消（最低工資）啦，政府花時間，官員只是交功課」。

有低薪雇員表示，今次加薪太遲，只夠抵消過去3年的通脹。房屋署外判清潔工亦表示加幅太少，不少有家累的工友生活仍捉襟見肘。有物管人員則表示，6.67%加幅聊勝於無，更有不少物業保安員寧願轉做散工，犧牲強積金及假期等福利，賺取超過40元的時薪。

香港 勞工 疫情

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