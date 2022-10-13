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加強國安教育 初中生活與社會課程改名 2024.9推行

香港新聞組／香港13日電
香港「生活與社會課程」將會改名為「公民、經濟與社會課程」，將加強憲法、基本法、國情以及國安教育，預計2024年9月推行。（中新社）
香港「生活與社會課程」將會改名為「公民、經濟與社會課程」，將加強憲法、基本法、國情以及國安教育，預計2024年9月推行。（中新社）

在初中階段推行超過10年的「生活與社會課程」將會改名為「公民、經濟與社會課程」。教育局建議，2024年9月在中一全面推行，學校亦可以在明年9月試行，正諮詢學校意見。

香港電台報導，教育局12日向學校發通告，公布新課程大綱，加強《憲法》、《基本法》、國情，以及國家安全教育，幫助學生建立正確價值觀等。

當局建議，將目前課程29個單元，重新整合為12個單元，按學習進度，每年需教授4個單元。在學習要點方面列明，學生要認識《憲法》是國家的根本法，先有《憲法》，才有《基本法》；「一國」是實行「兩制」的前提和基礎；了解《香港國安法》的重要性以及香港特區在維護國家安全的責任等。另外，學生亦要認識國家的經濟成就，以及世界貿易對內地和香港經濟發展的影響。

比對新舊課程指引，過往「生社科」設有核心單元，在「維護社會核心價值」列有「香港社會核心價值包括對公平和自由的追求」，新課程並沒有涵蓋。

教育局回覆，「公社科」的課程，不是簡單地刪去某些內容和增加另外一些內容，而因應課程發展的需要，刪去一些已在小學學到的內容，減少重複。課程整合後騰出的空間，可加入適時課題，例如「媒體和資訊素養」和「完善選舉制度」，務求課程內容更能貼近社會發展情况，提升學習動機。

教育局 香港 升學

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