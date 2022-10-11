體育場黃牛黨猖獗 港4辣招遏炒場

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 康文署轄下體育場地的「黃牛黨」猖獗，康文署昨日宣布下月實施4項「辣招」新措施，加重「炒場」罰則，延長違例者禁止訂場的時限，其中重災區之一的足球場，還要求更多租用人報名、「簽場」及在場使用設施，增加「黃牛黨」操作難度。

香港文匯報報導，疫情 爆發以來，康文署暫停開放部分體育館以用作防疫 用途。根據康文署網站資料，全港103個體育館中目前有24個暫停開放以作防疫用途，換言之，目前仍開放用作康體活動的場館數量比疫情前減少超過兩成，隨之而來是「炒場」行為加劇。

據報導，為打擊「炒場」問題，康文署繼今年5月推出多項打擊措施後，昨日宣布「加辣」措施下月生效。現時，一旦發現租用人30天內被發現「不取場或不在場使用」兩次、懷疑是「黃牛黨」，他們將被禁止再預訂收費康體設施90天，新措施生效後，連續60天內被發現兩次違規，則「停賽」90天。同時，「簽場」後將場地使用權轉讓別人，「停賽」期由目前的180天增加至360天。

此外，下月起康文署將已取消設施段節的重新預訂時間，將由上午7時30分調整至上午7時正於網上開始，以在公平原則下與其他於上午7時正開始預訂的設施，同步讓市民以先到先得方式預訂。康文署表示，正開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統，取代現時「康體通」電腦預訂系統。新系統將在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配康體設施的新功能。