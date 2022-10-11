我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

體育場黃牛黨猖獗 港4辣招遏炒場

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港康文署轄下體育場地的「黃牛黨」猖獗，康文署昨日宣布下月實施4項「辣招」新措施，加重「炒場」罰則，延長違例者禁止訂場的時限，其中重災區之一的足球場，還要求更多租用人報名、「簽場」及在場使用設施，增加「黃牛黨」操作難度。

香港文匯報報導，疫情爆發以來，康文署暫停開放部分體育館以用作防疫用途。根據康文署網站資料，全港103個體育館中目前有24個暫停開放以作防疫用途，換言之，目前仍開放用作康體活動的場館數量比疫情前減少超過兩成，隨之而來是「炒場」行為加劇。

據報導，為打擊「炒場」問題，康文署繼今年5月推出多項打擊措施後，昨日宣布「加辣」措施下月生效。現時，一旦發現租用人30天內被發現「不取場或不在場使用」兩次、懷疑是「黃牛黨」，他們將被禁止再預訂收費康體設施90天，新措施生效後，連續60天內被發現兩次違規，則「停賽」90天。同時，「簽場」後將場地使用權轉讓別人，「停賽」期由目前的180天增加至360天。

此外，下月起康文署將已取消設施段節的重新預訂時間，將由上午7時30分調整至上午7時正於網上開始，以在公平原則下與其他於上午7時正開始預訂的設施，同步讓市民以先到先得方式預訂。康文署表示，正開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統，取代現時「康體通」電腦預訂系統。新系統將在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配康體設施的新功能。

疫情 香港 防疫

上一則

停飛近4年後 波音737 Max復飛中國航線

下一則

北京鬆綁先起跑 揚州馬拉松11月13日接著復辦

延伸閱讀

布碌崙松柏之家健康日 逾500人踴躍參與

布碌崙松柏之家健康日 逾500人踴躍參與
新冠死亡率 共和黨人超民主黨

新冠死亡率 共和黨人超民主黨
雙北疫情苦 盧秀燕：陳時中恐成民意出口

雙北疫情苦 盧秀燕：陳時中恐成民意出口
新聞評論／陳時中洩天機：疾管署預算用於振興經濟

新聞評論／陳時中洩天機：疾管署預算用於振興經濟

熱門新聞

小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
「富比世」雜誌報導，中國的金融危機正在惡化。(美聯社)

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

2022-10-04 14:30

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職