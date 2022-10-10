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全球金融中心指數 香港被新加坡超越落第四

香港新聞組／香港10日電
全球金融中心指數顯示，香港被新加坡超越，排名跌至全球第四位。（中通社）
全球金融中心指數顯示，香港被新加坡超越，排名跌至全球第四位。（中通社）

香港早前的全球金融中心指數（GFCI）排名跌至全球第四位，新加坡升至第三位，與美國紐約、英國倫敦並列全球三甲。財政司司長陳茂波分析，香港仍然具有優勢，毋須妄自菲薄，例如金融業貢獻是新加坡的1.5倍，港股去年總成交也高出獅城20倍，香港憑著「一國兩制」的優勢，機遇仍然大於挑戰。

綜合香港01、大公報報導，有立法會議員指出，新加坡稅率高於香港，經營成本也越來越高，形容「外國月光不一定特別圓」，但必須知己知彼，面對競爭者作出改善。有學者建議，搶企業、搶人才方面，香港要做好制度和政策，以提升競爭力。

陳茂波在網誌為香港跌出三甲作出解說，他指香港總得分實際上增加了10分，升幅比紐約和倫敦多，惟疫情限制了對外往還，影響金融從業員對香港的總體印象，拖累了評分及整體排名，而指數每年發布兩次，某次得分與排名的上落，或更多是受短期因素影響。若我們全面審視客觀環境和因素，便會明白香港實在是充滿機遇、前景亮麗。

他表示，跟其他國際金融中心比較，香港最大、最核心的優勢，在於我們是國家──全球第二大經濟體──中首屈一指的國際金融中心，並具有難以複製、難以取代的「一國兩制」下超級聯繫人角色，這也是我們籌畫香港長遠發展的根本起點。

他又指，香港是亞洲區內最具規模安排國際債券及內地離岸債券發行的中心，占區內發行額的34%，規模比新加坡多六倍；現時在港的私募基金管理資產規模達1800億美元，比新加坡高四倍。香港一直在競爭中發展與成長，毋須妄自菲薄，也不用迴避不足，只須實事求是、針對性地制定有效對策，進一步提升香港金融市場的競爭力。

香港 新加坡 指數

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