我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

普亭盟友超級遊艇現身香港水域 港府：無權制裁

香港新聞組／香港7日電
莫達索夫價值40億港元的郵輪「Nord」停留香港。（取材自推特）
莫達索夫價值40億港元的郵輪「Nord」停留香港。（取材自推特）

在堅尼地城對開海面，有一艘超級遊艇停泊。香港01報導，這艘遊艇屬於俄羅斯總統普亭的政治盟友、同樣被制裁的鋼鐵寡頭、億萬富豪莫達索夫（Alexey Mordashov），價值5.21億美元的郵輪「Nord」。

俄羅斯總統普亭的政治盟友、鋼鐵寡頭富豪莫達索夫。（Getty Images）
俄羅斯總統普亭的政治盟友、鋼鐵寡頭富豪莫達索夫。（Getty Images）

據報導，香港海事處回覆媒體查詢稱，不評論個別抵港船隻事宜，港府一直全面實施及執行聯合國安理會的制裁，個別國家可能基於自身考慮，向某地單方面制裁，港府沒有權力亦不會實施其他司法管轄區的單方面制裁。

根據航行紀錄，9月28日Nord從俄羅斯海參崴出發，10月5日抵港，目前停泊在堅尼地城與青衣中間水域。

57歲的莫達索夫是俄羅斯鋼鐵製造商Severstal的控股股東，他被指是普亭盟友，2月和6月分別被歐盟和美國制裁。富比士統計，他2021年身家高達291億美元，今年大幅縮水至132億美元。

這艘超級遊艇名為「Nord」2020年德國出廠，價值5.21億美元，長142米寬19.5米，有6層甲板，20間艙室，最多可容納36人。

「Nord」的船尾甲板，有大型直升機停機坪，並帶有可摺疊的側平台，可讓直升機存放在可伸縮的機庫中，主甲板有超大的游泳池。

富比士雜誌統計，俄烏戰爭開打後，有6艘屬於俄羅斯寡頭的超級遊艇，從英屬海外領土，改到俄羅斯或親俄羅斯的地方註冊，以規避制裁，「Nord」是其中之一。

今年3月，義大利凍結莫達索夫位於地中海薩丁尼亞島（Sardinia）價值1.05億歐元的物業，以及他的郵輪「Lady M」號，價值6500萬歐元。

美國和歐洲政府已扣押十多艘受制裁俄羅斯寡頭的遊艇，總值逾22.5億美元，歐洲各地港口已禁止部分俄羅斯寡頭的遊艇駛離，而部分遊艇則駛至俄羅斯、土耳其和其他親俄地區的港口。

3月「Nord」離開西印度洋島國、英聯邦國家塞席爾，駛至俄羅斯遠東港口海參崴。9月28日，Nord離開海參崴，10月5日駛到香港。從岸上觀察，未見有直升機停在「Nord」甲板。

另據彭博報導，莫達索夫的發言人拒絕評論該遊艇動向，但稱莫達索夫正身處莫斯科。

俄羅斯 香港 普亭

上一則

香港若0+0後續驗核酸 議員憂：難吸遊客

下一則

路透：美晶片禁令 盯上長江存儲

延伸閱讀

敏感時刻砸2.9億買抗輻射藥 衛生部：無關普亭核戰威脅

敏感時刻砸2.9億買抗輻射藥 衛生部：無關普亭核戰威脅
不想上戰場 2俄人搭小船逃到阿拉斯加 向美尋求庇護

不想上戰場 2俄人搭小船逃到阿拉斯加 向美尋求庇護
拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認

拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認
報導稱70萬俄人躲動員令出逃 克里姆林宮駁斥

報導稱70萬俄人躲動員令出逃 克里姆林宮駁斥

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布