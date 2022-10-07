普亭盟友超級遊艇現身香港水域 港府：無權制裁

莫達索夫價值40億港元的郵輪「Nord」停留香港。（取材自推特）

在堅尼地城對開海面，有一艘超級遊艇停泊。香港 01報導，這艘遊艇屬於俄羅斯 總統普亭 的政治盟友、同樣被制裁的鋼鐵寡頭、億萬富豪莫達索夫（Alexey Mordashov），價值5.21億美元的郵輪「Nord」。

俄羅斯總統普亭的政治盟友、鋼鐵寡頭富豪莫達索夫。（Getty Images）

據報導，香港海事處回覆媒體查詢稱，不評論個別抵港船隻事宜，港府一直全面實施及執行聯合國安理會的制裁，個別國家可能基於自身考慮，向某地單方面制裁，港府沒有權力亦不會實施其他司法管轄區的單方面制裁。

根據航行紀錄，9月28日Nord從俄羅斯海參崴出發，10月5日抵港，目前停泊在堅尼地城與青衣中間水域。

57歲的莫達索夫是俄羅斯鋼鐵製造商Severstal的控股股東，他被指是普亭盟友，2月和6月分別被歐盟和美國制裁。富比士統計，他2021年身家高達291億美元，今年大幅縮水至132億美元。

這艘超級遊艇名為「Nord」2020年德國出廠，價值5.21億美元，長142米寬19.5米，有6層甲板，20間艙室，最多可容納36人。

「Nord」的船尾甲板，有大型直升機停機坪，並帶有可摺疊的側平台，可讓直升機存放在可伸縮的機庫中，主甲板有超大的游泳池。

富比士雜誌統計，俄烏戰爭開打後，有6艘屬於俄羅斯寡頭的超級遊艇，從英屬海外領土，改到俄羅斯或親俄羅斯的地方註冊，以規避制裁，「Nord」是其中之一。

今年3月，義大利凍結莫達索夫位於地中海薩丁尼亞島（Sardinia）價值1.05億歐元的物業，以及他的郵輪「Lady M」號，價值6500萬歐元。

美國和歐洲政府已扣押十多艘受制裁俄羅斯寡頭的遊艇，總值逾22.5億美元，歐洲各地港口已禁止部分俄羅斯寡頭的遊艇駛離，而部分遊艇則駛至俄羅斯、土耳其和其他親俄地區的港口。

3月「Nord」離開西印度洋島國、英聯邦國家塞席爾，駛至俄羅斯遠東港口海參崴。9月28日，Nord離開海參崴，10月5日駛到香港。從岸上觀察，未見有直升機停在「Nord」甲板。

另據彭博報導，莫達索夫的發言人拒絕評論該遊艇動向，但稱莫達索夫正身處莫斯科。