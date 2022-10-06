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「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

「一輩子只相信自由」 香港作家李怡86歲病逝台北

香港特派員李春、記者羅印冲／香港6日電
香港名作家李怡5日在台北病逝。（中央社資料照片）
香港名作家李怡5日在台北病逝。（中央社資料照片）

移居台灣的著名香港作家及評論家李怡，5日在台北國泰醫院去世，享壽86歲。李怡出身左派，創辦左派雜誌「七十年代」，1981年脫離左派，雜誌後易名「九十年代」，轉為反共，並在蘋果日報等報章撰寫專欄和社論，筆耕66載。李怡4月受訪時提到言論自由，稱「一輩子只相信一件事，就是自由」。

李怡最後的日子裡，一直在寫「失敗者回憶錄」，並陸續上載臉書。香港01引述香港作家陶傑表示，李怡數星期前曾因確診新冠肺炎住院，曾經發燒又退燒，住院期間外人無法探望。李怡的臉書專頁最後貼文是9月19日，文章說：「作者有病『失敗者回憶錄』暫停數天。無大礙，不勞各位朋友牽掛。」

另據明報報導，李怡2020年受訪時稱，2019年反修例事件改變他對年輕人看法，指過去撐年輕人是「支持他們想法」，即使做錯亦包容，但運動中見年輕人獻身，「看見他們的勇氣和力量，你是只能由衷敬佩」。

過去一段時間，香港文化界名人陸續遠逝，李怡似乎有些心有感觸。去年3月他在告別其「蘋果日報」專欄「世道人生」時，說了句「是否後會有期，儘管世事難料，但耄耋之年，寫時評的機會怕不多了」。

在香港，很多認識李怡是因其主筆宏文和專欄，但就李怡個人而言，他作為作家的影響力，是在當年辦「七十年代」和「九十年代」雜誌。

跟金庸、倪匡等不少香港文化人一樣，李怡也是由左派陣營跳脫出來的文化人。李怡1936年4月出生在廣州，中共建政前移居香港。早年在左派的香島中學念書，就開始嚮往社會主義，畢業後進入香港左派機構上海書局任職。

1970年代他與人合作創辦雜誌「七十年代」，當時被認定支持文革，支持保釣，被認為親共傳媒人。但80年代初李怡立場轉變，1984年將雜誌更名為「九十年代」。直到1998年雜誌停刊。李怡80年代中期起為香港信報等撰寫專欄，「九十年代」停刊後進入壹傳媒任主筆。香港反送中運動失敗，港區國安法施行，李怡2020年移居台灣，潛心寫作回憶錄。

李怡曾於去年11月因心肌梗塞被送往台大醫院治療。去年12月底，李怡發文表示已大致康復。

李怡的告別式將於22日下午在台北市立第二殯儀館舉行。

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