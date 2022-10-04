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公民黨年底換屆 梁家傑：若沒人接班就解散

香港新聞組／香港4日電

公民黨執委會年底換屆，早前召開集思會商討前途問題，黨主席梁家傑上周對黨友表示，公民黨若要繼續運作，必須有「願意擔當執委的人」及「可能做的事」。梁家傑也表示，包括他在內的現屆7名執委全部不會留任，暫沒有黨友有意接任執委，倘最終無人接任，「就要送公民黨最後一程」。

明報報導，公民黨執委會將於年底換屆，梁家傑說若最終有黨友願意接任執委，屆時便會換屆，否則將處理解散程序，「看不到第三個可能性」。梁家傑透露執委會正研究相關程序，強調最終將交由會員大會決定。至於是否支持解散，梁家傑稱不想表達個人傾向。

報導稱，現時公民黨共有7名執委，除梁家傑和梁嘉善以外，還包括副主席賴仁彪、司庫蔡啟昇、梁兆新、容溟舟、黃鶴鳴。

據報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，公民黨自「港區國安法」實施後轉趨低調，若最終解散，實際影響不大；但其他民主派政黨會感到「唇亡齒寒」，憂慮政治壓力轉移集中於他們身上。他也說，公民黨及領袖在國際社會具知名度，若解散可能引起國際關注香港政治情况。

報導指出，公民黨於2006年3月成立，前身是關注政改的「四十五條關注組」，由中大政政系講座教授關信基擔任創黨主席，立法會前議員余若薇擔任創黨黨魁，創黨成員包括梁家傑、吳靄儀、湯家驊、張超雄、毛孟靜等，高峰時在立法會占6個議席。

香港 港區國安法

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