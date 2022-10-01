觸國安法二度聆訊 黎智英確診缺席 法官：開審不容延誤

現年74歲的黎智英還押期間確診感染新冠病毒，9月30日未到庭應訊。案件將於12月1日開審，法官表明法庭不容許任何延誤。(中通社資料照片)

壹傳媒創辦人黎智英 被控「港區國安法」勾結外國勢力等罪，9月30日在香港 高院進行第二次案件管理聆訊。辯方在聆訊期間表示，黎智英屬意聘用一名英國御用大律師來港抗辯，遭律政司長及大律師公會反對。此外據悉，正還押的黎智英確診感染新冠病毒，現正隔離。

明報報導，黎智英一方提出「專案認許」申請，要求委聘一名英國御用大律師來港，高等法院首席法官潘兆初暫未決定。大律師公會主席杜淦堃表示，有關申請不符合海外大律師來港接案一貫標準，將向法庭陳述反對理據。律政司回覆，不會對個別案件發表評論。

根據香港現行法律的規定，來自英國法系管轄區的律師能夠在香港的法律體系內工作，特別是在可能需要他們的具體專業知識的案件中。

報導指出，昨日的案件管理聆訊涉及四名被告，分別為黎智英、蘋果 日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及蘋果日報互聯網有限公司，由三名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。

法官杜麗冰甫開庭表示，黎智英因健康問題，無法出庭應訊。她明言，法庭不容許任何延誤，要求控辯雙方於審訊前呈交同意事實、法律爭議的重點等。

港媒報導，黎智英2020年8月被捕時，港警扣押了他的兩部手機。黎智英的律師稱，警方扣押黎智英的手機是在他本人不知情和不同意的情況下發生，而且是在其律師到達前。黎智英隨後入稟法院，稱手機內涉及新聞材料等資料，警方無權查閱。香港高等法院法官陳嘉信8月30日裁定，警方可以以國家安全為由，查閱被監禁的媒體大亨黎智英的兩部手機。

明報報導，控方提及，案情涉及美國制裁行動與「香港自治法案」，或會傳召專家證人解釋美國的立法制度。案件排期至12月1日開審，預料需時30日。

74歲的黎智英是香港知名的民主運動人士之一。黎的辯護律師表示，黎智英將不認罪，否認「煽動和勾結外國勢力」罪行。此罪可被判終身監禁。

此外，涉案6名前「蘋果」高層被告，包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、前「蘋果」副社長陳沛敏等擬認罪，6人押後答辯及判刑。