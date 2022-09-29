港高級督察取鮑魚被控盜竊 有疑點 判無罪

高級督察黃敬修取走鮑魚，官方稱未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告無罪。 （取材自臉書）

警方公共關係科男高級督察，涉於警察 總部內取走兩罐屬於警方的即食鮑魚，昨被裁定盜竊罪名不成立。裁判官指被告取走罐頭鮑魚並扭轉房內的閉路鏡頭方向，行為可疑，但控方不能排除被告是想將鮑魚交給同事。

綜合明報、香港 經濟日報報導，被告黃敬修（30歲）現已停職，被控於前年10月8日在灣仔警察總部11樓，偷竊屬於香港警務處的2罐即食鮑魚。控方案情指，有公眾因警方的「踏浪者行動」捐贈約50罐鮑魚予公共關係科，警長蔡偉青稱將9罐預留給社交媒體傳訊組特別分組的同事，本由該組同事自取，被告被指偷去櫃內2罐鮑魚。

裁判官溫紹明裁決時指，3名控方證人在盤問下並無動搖，作供清晰肯定，均為誠實可靠證人。溫官引述被告曾在警誡錄影會面中表示，他打算重新分配捐贈物資，並將鮑魚放在女督察黃凱儀桌上。

溫官表示，本案不爭議被告曾取去兩罐鮑魚，僅爭議被告取去兩罐鮑魚的目的是自用抑或重新分配給同袍，閉路電視見到被告在非辦公時間於所有同事離開後取走鮑魚，又將房內的閉路鏡頭扭至另一方向，事後又沒有通知同事已取走鮑魚，行為確實有可疑，但與被告同組的女督察表示曾收到一罐鮑魚，不過忘記是誰交給她，控方未能排除被告是分發鮑魚給同事，故未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告盜竊罪名不成立。