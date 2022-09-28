香港特首李家超：民若守規則 防疫將再放寬

特首李家超強調「0+3」是大改動，會帶來多項不確定因素，若多人不遵守規則，港府難以再放寬更多防疫限制。（中央社）

香港 特首李家超出席行政會議前見傳媒時表示，「0+3」首日運作暢順，強調考慮調整任何防疫 措施前，要審慎留意疫情 發展。他又提及有市民違反防疫規例，呼籲市民遵守防疫規例，若有很多市民不守規，就難再考慮新措施。

特首李家超表示，「0+3」入境檢疫措施實行後效果正面，當局會繼續留意整體疫情走勢，提防反彈。（中通社）

明報報導，李家超表示，「0+3」入境檢疫措施實行後效果正面，市民普遍支持，機場運作及公共交通工具安排亦大致順利，期望整體社會及經濟「動起來」。不過，他稱當局會繼續留意整體疫情走勢，提防反彈，強調「0+3」是大改動，會帶來多項不確定因素，若多人不遵守規則，港府難以再放寬更多防疫限制。

報導引述李家超表示，最近留意到多人沒有遵守防疫措施，有超過40人違反「紅碼」限制外出，過去兩個月亦有超過1000人違反強制檢測公告。他認為以上人士不負責任，影響防疫工作效果。他續指，近日有部分失德醫生濫發「免針紙」，以及有市民虛報染疫圖騙病假，強調若多人不遵守規則，難考慮再放寬更多措施。

據報導，至於香港上周宣布實行「0+3」後，深圳當局隨即公布加強「外防輸入」措施。李家超稱，明白深圳當局的決定，認為香港有責任與對方合作管控疫情。他指「逆隔離」措施仍然商討中，雙方已舉行高層次會議，但能否達成共識，則要視乎香港能否達到深圳當局要求。

另外，報導稱，有消息指港府或將部分社區隔離設施改為過渡房屋。李家超表示，現時須考慮疫情會否因「0+3」新安排反彈，隔離設施仍須應對疫情的變化，且冬季可能爆發流感，當局會充分考慮隔離設施的其他用途，但須符合管控疫情的要求。