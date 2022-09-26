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港確診回落千例 餐飲業促12人1枱 醫衛局長：有空間

香港新聞組／香港26日電
香港5個餐飲業界團體，25日連署向特首李家超發公開信，促請放寬餐廳每桌人數至12人。（路透）
香港5個餐飲業界團體，25日連署向特首李家超發公開信，促請放寬餐廳每桌人數至12人。（路透）

香港5個餐飲業界團體，昨連署向特首李家超發公開信，促請當局放寬餐廳營業限制，包括每桌人數由8人放寬至12人，取消桌與桌之間1.5公尺的間距要求等。醫務衛生局局長盧寵茂昨日表示，有空間考慮放寬社交距離措施。

香港最新「0+3」入境檢疫安排，26日早上6時起實施，即取消酒店檢疫。入境檢疫大放寬，香港單日確診數也應聲回落，昨公布新增3897例，大幅回落約千例，也是7月中下旬以來首次跌破4000宗水平。

港府專家顧問孔繁毅24日提出，香港入境檢疫措施未來可放寬至「0+0」，25日再有港府專家顧問跟進。身任中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，香港要與其他城市競爭，長遠須實施「0+0」，若推行「0+3」後並無導致疫情反彈，就可考慮逐漸放寬至「0+0」。放寬入境限制措施至「0+3」後，許多港人將出外旅遊，但他們都已接種疫苗，登機前亦要快速測試呈陰性，而海外輸入占整體病例只有約2%，認為疫情因而大爆發的風險較低。

盧寵茂昨日表示，「0+0」則未有時間表。他強調仍須看未來12個月，外地抵港的旅客的檢測陽性比率會否繼續下降，以及香港的疫苗接種率能否繼續上升。

另據大公報報導，入境檢疫放寬至「0+3」，不少市民到旅行社報團。永安旅遊副總經理馬世文指出，機組人員、機師、航機的數目未完全回復至2019年前的狀態，仍要等待航空公司加開航班，旅行社才可以加團迎接聖誕旅遊旺季。

香港 疫情 疫苗

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