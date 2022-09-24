旅行限制影響商業往來…全球金融中心指數 香港跌出前3名

最新一期的《全球金融中心指數》報告，香港排名下跌一名為全球第四位。圖為高樓林立的深水埗。 (中通社)

英國Z／Yen集團與中國（深圳）綜合發展研究院公布最新一期全球金融中心指數 ，香港 由第三位跌至第四位，新加坡 則由第六位升至第三位取代香港。報告指香港持續的旅行限制已影響日常商業往來。

據中央社報導，最新一期即第32期全球金融中心指數報告於22日公布，紐約排名第一、倫敦第二、新加坡第三，香港被新加坡超越只排名第四。

香港在上次以715分排第三，新加坡上次以712分排第六，雖然香港今次得分上升10分，但新加坡得分上升更多，有14分，新加坡以726分升上第三位，以1分之差取代香港。

上海、北京和深圳均位於全球前10位。巴黎取代東京重新進入全球前10位，東京下跌至第16位，報告指可能東京是受疫情蔓延影響，導致消費恢復緩慢。

報告又表示，香港和東京等地持續的旅行限制，已經影響了展開日常商業往來的能力。

自2007年起全球金融中心指數報告於每年3月和9月發布，第32期報告評估全球119個金融中心。

香港政府22日發出通稿回應報告，港府發言人表示，作為中國對外不可替代的門戶和橋梁，香港一直致力連繫國際和中國的市場和投資者，幫助中國金融市場進一步改革開放。

發言人又指，中國國家主席習近平於7月1日慶祝香港主權移交25周年大會發表的重要講話指出，中國政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固作為國際金融中心的競爭力。