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旅行限制影響商業往來…全球金融中心指數 香港跌出前3名

香港新聞組／香港24日電
最新一期的《全球金融中心指數》報告，香港排名下跌一名為全球第四位。圖為高樓林立的深水埗。 (中通社)
最新一期的《全球金融中心指數》報告，香港排名下跌一名為全球第四位。圖為高樓林立的深水埗。 (中通社)

英國Z／Yen集團與中國（深圳）綜合發展研究院公布最新一期全球金融中心指數香港由第三位跌至第四位，新加坡則由第六位升至第三位取代香港。報告指香港持續的旅行限制已影響日常商業往來。

據中央社報導，最新一期即第32期全球金融中心指數報告於22日公布，紐約排名第一、倫敦第二、新加坡第三，香港被新加坡超越只排名第四。

香港在上次以715分排第三，新加坡上次以712分排第六，雖然香港今次得分上升10分，但新加坡得分上升更多，有14分，新加坡以726分升上第三位，以1分之差取代香港。

上海、北京和深圳均位於全球前10位。巴黎取代東京重新進入全球前10位，東京下跌至第16位，報告指可能東京是受疫情蔓延影響，導致消費恢復緩慢。

報告又表示，香港和東京等地持續的旅行限制，已經影響了展開日常商業往來的能力。

自2007年起全球金融中心指數報告於每年3月和9月發布，第32期報告評估全球119個金融中心。

香港政府22日發出通稿回應報告，港府發言人表示，作為中國對外不可替代的門戶和橋梁，香港一直致力連繫國際和中國的市場和投資者，幫助中國金融市場進一步改革開放。

發言人又指，中國國家主席習近平於7月1日慶祝香港主權移交25周年大會發表的重要講話指出，中國政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固作為國際金融中心的競爭力。

香港政府一直致力用好國家政策和「一國兩制」下的優勢，包括優良的法治傳統、市場化及國際化的營商環境，穩健的基礎設施配套、與國際接軌的監管制度、以及資訊和資金自由流通等，持續提升香港作為全球領先金融中心的競爭力。

最新一期的《全球金融中心指數》報告，香港排名下跌一名為全球第四位。 (中通社)
最新一期的《全球金融中心指數》報告，香港排名下跌一名為全球第四位。 (中通社)

香港 新加坡 指數

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