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息魔襲港 4年首加息 上調基本利率0.75厘至3.5厘

香港新聞組／香港23日電
香港金融管理局上調基本利率至3.50％，是港銀4年首度加息；圖為香港金融管理局。（中新社）
香港金融管理局上調基本利率至3.50％，是港銀4年首度加息；圖為香港金融管理局。（中新社）

香港時隔四年後，再步入加息周期，美國昨日宣布再加息0.75厘（3碼）後，香港金融管理局22日宣布上調基本利率0.75厘至3.5厘（3.5%），即時生效。匯豐、恒生、渣打、中銀香港及東亞隨即相繼上調港元最優惠利率（P）0.125厘。

供樓一族可謂首當其衝，加息後每100萬港元（約12.7萬美元）按揭貸款，每月供款增加66港元（約8.4美元），壓力測試的收入要求提高1.4%。分析認為，香港今次加息周期較2018年時來得急，不排除年底前再加息0.5厘至0.75厘。

綜合大公報、港媒報導，金管局昨日宣布，基本利率根據預設公式上調至3.50%，即時生效。金管局提醒市民置業及借貸時要小心管理風險。分析估計，若年底累計加息半厘，市民供樓負擔將大增逾6%。

港銀加P後對大眾最直接的影響是貸款利息增加，包括供樓按揭、企業貸款、車貸、私貸等等；加息同時也影響經濟活動，不利股市及投資，間接削弱投資回報和收入，令目前疫下經濟更疲弱，企業營運及市民生活苦上加苦，專家建議大家需扣好安全帶應對市場動盪。

這次是香港自2018年9月後首度加息，中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於香港經歷逾十年之超低息環境，不少人已習慣以超低按息供樓，今年進入加息周期，息率上升步伐較以往加快，令部分置業人士入市決定趨審慎，最近樓市氣氛轉淡。但她指，市場早已準備進入加息周期，加上大型銀行加幅較預期溫和，為市場帶來正面訊息。

王美鳳預期，香港按息年底仍處約3厘低水平，在過往歷史仍屬低水平，對供樓負擔影響仍屬大眾接受幅度，相信當市場消化年內加息因素後，加息因素對樓市實質影響不大。她續稱，銀行上調最優惠利率幅度相當溫和，由於幅度為0.125厘，較市場預期之0.25厘少，未來會否需要追加P，則較取決於未來拆息升幅。當年內拆息進一步跟隨美息上揚，不排除如2004至2006年加息周期時追加P的情況再次出現。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，即使香港加息至半厘，供樓負擔未見大增，仍屬健康水平。長遠而言，他認為，整體經濟環境、樓價走勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。他提醒市民，由於加息周期已開始，在未來一兩年內供樓負擔將逐漸增加。

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