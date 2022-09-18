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新任美國駐港澳總領事 「中國通」梅儒瑞抵港履新

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

被視為「中國通」的新任美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）16日抵港履新，接替7月離任的史墨客（Hanscom Smith）。梅儒瑞說，期待在港澳結識不同界別的人士，推進共同利益與價值觀。

據美國駐港澳總領事館網站消息，美國駐香港澳門總領事梅儒瑞已於16日抵港。梅儒瑞說：「我很榮幸能成為美國人民在香港及澳門的代表。我期待著結識在香港及澳門不同界別的人士，並繼續發展和推進我們之間的長久關係、共同利益和價值觀。」

梅儒瑞曾任美國駐蒙古烏蘭巴托大使館副館長、美國駐瀋陽總領事館總領事，也曾在美國駐廣州總領事館、美國駐北京大使館及美國駐羅馬大使館工作。

此外，梅儒瑞曾經擔任美國國務院主管政治事務副國務卿的特別助理，也在中國、越南事務部和國務院祕書處擔任要職。

進入美國外交界之前，梅儒瑞曾在華盛頓特區的外交政策智庫「尼克森中心」任中國研究助理總監及研究員。

梅儒瑞也有媒體工作經驗。1993年至1996年，在英語電台「台北國際社區電台」（ICRT）擔任記者，也曾是「新聞週刊」的通訊員。

梅儒瑞畢業於德州大學，之後在美國約翰霍普金斯高等國際研究學院攻讀中國研究並取得碩士學位。

南華早報此前報導，熟悉美國國務院思維的消息人士指出，決定派大中華地區經驗豐富的外交官赴港，或許可避免加劇華府與北京和香港之間的緊張。

香港 國務院 澳門

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