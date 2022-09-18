香港嚴格檢疫趕走3大賽事 龍舟賽確定移師泰國

香港原本奪得2021年世界龍舟錦標賽主辦權，賽事原順延至明年8月舉行，但因應香港檢疫嚴格，17日國際龍舟聯合會特別會員大會大比數通過將賽事改於泰國舉行。（圓：中國香港龍舟總會提供）

香港疫情 未降溫，國際大型體育盛事接連宣布取消，繼田徑總會前天取消渣打香港馬拉松2022後，國際龍舟聯合會昨天表示，礙於香港的嚴格旅客檢疫措施，決定將「2023年世界龍舟錦標賽」移師改於檢疫較寬鬆的泰國 舉行。

香港01報導，中國香港龍舟總會在臉書專頁發文指，國際龍舟聯合會昨天召開特別會員大會，會上認為現行訪港旅客檢疫及隔離安排，仍然較其他國家嚴格，故通過將「2023年世界龍舟錦標賽」，改由泰國舉辦。總會在帖文中指，對有關決定感到遺憾，強調會繼續努力，爭取其他國際賽事主辦機會。

另據明報報導，香港因檢疫措施連失3項大型體育賽事舉辦權。體育專員楊德強認為，明年疫情發展如何屬未知之數，龍舟賽會的決定言之過早。有立法會議員擔心，大型國際賽事主辦權將陸續被外國奪去，促港府制定安排，助海外選手赴港。

報導稱，原定11月舉行的香港公開羽毛球錦標賽，亦因抵港檢疫政策有別其他世界巡迴賽，本月1日宣布取消；香港單車手李慧詩上月底接受傳媒訪問時透露，香港原有望明年再辦單車國際賽，惟國際單車聯會因香港仍採「隔離泡泡」，故不考慮在港辦賽。

報導引述楊德強認為，運動員和隊伍對檢疫措施有不同看法，不代表香港不能舉行大型國際賽事。他說本周有香港與緬甸的足球友誼賽，其後世界桌球大師賽、維港泳和國際七人欖球賽亦將如期舉行。