悼英女王挨轟「美化殖民者」 港演員羅家英刪文道歉

香港演員羅家英悼念英女王被圍剿，刪文並發表影片公開道歉。（取材自微博）

香港 演員羅家英日前到英國 領事館向英女王伊麗莎白二世獻花悼唁，並在Instagram發表悼詞稱「香港在女王庇蔭下成福地」，遭大批內地網友批評，他昨天刪文並發表影片公開道歉。

綜合媒體報導，伊麗莎白二世8日辭世，羅家英13日到英國領事館獻花弔唁，並在Instagram發布多張照片寫道：「她登基，我七歲，這70年來，英女皇是我的長輩，看著我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」

羅家英發表悼詞稱「香港在女王庇蔭下成福地」，遭大批內地網友痛批他不顧過去香港因為鴉片戰爭被割讓給英國的歷史，美化殖民者，並質疑他的愛國立場。香港知名導演 高志森也表示，「沒有香港人的奮鬥、努力與自強，香港不可能是福地」。

話題延燒數日，羅家英昨天在微博發布影片公開道歉。他說：「作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞，我感到非常抱歉。原意只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀。」羅家英還說：「數典忘祖我做不出，我長期持有中國護照，說明一切。我是中國人，我永遠愛我的祖國。」

羅家英已經刪掉了IG的悼詞與照片。