我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

悼英女王挨轟「美化殖民者」 港演員羅家英刪文道歉

香港新聞組／香港16日電
香港演員羅家英悼念英女王被圍剿，刪文並發表影片公開道歉。（取材自微博）
香港演員羅家英悼念英女王被圍剿，刪文並發表影片公開道歉。（取材自微博）

香港演員羅家英日前到英國領事館向英女王伊麗莎白二世獻花悼唁，並在Instagram發表悼詞稱「香港在女王庇蔭下成福地」，遭大批內地網友批評，他昨天刪文並發表影片公開道歉。

綜合媒體報導，伊麗莎白二世8日辭世，羅家英13日到英國領事館獻花弔唁，並在Instagram發布多張照片寫道：「她登基，我七歲，這70年來，英女皇是我的長輩，看著我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」

羅家英發表悼詞稱「香港在女王庇蔭下成福地」，遭大批內地網友痛批他不顧過去香港因為鴉片戰爭被割讓給英國的歷史，美化殖民者，並質疑他的愛國立場。香港知名導演高志森也表示，「沒有香港人的奮鬥、努力與自強，香港不可能是福地」。

話題延燒數日，羅家英昨天在微博發布影片公開道歉。他說：「作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞，我感到非常抱歉。原意只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀。」羅家英還說：「數典忘祖我做不出，我長期持有中國護照，說明一切。我是中國人，我永遠愛我的祖國。」

羅家英已經刪掉了IG的悼詞與照片。

香港 英國 導演

上一則

東南亞誘騙案 港府接44宗求助 至今拘10人

下一則

生日變忌日 港男疑欠360萬賭債 遭埋屍10天

延伸閱讀

英女王國葬新規畫出爐 抗疫有功醫護人員受邀

英女王國葬新規畫出爐 抗疫有功醫護人員受邀
瞻仰英女王 西敏廳悼念人潮綿延4公里

瞻仰英女王 西敏廳悼念人潮綿延4公里
快看世界／對英女王愛得瘋狂...粉絲家像王室博物館

快看世界／對英女王愛得瘋狂...粉絲家像王室博物館
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
有網民發現，原「環球時報」總編輯胡錫進所有社媒帳戶突被摘去「環球時報特約評論員」認證，現時其帳戶簡介均以「資深媒體人」取代。(取材自微博)

「擊落」裴洛西戰狼發言惹禍? 胡錫進傳被摘「環時」認證

2022-09-09 07:00
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55
王思聰坐在輪椅上，被人推著在遊樂園裡閒逛。（取材自微博）

太累懶走路？ 王思聰坐輪椅出遊 穿5萬元球鞋 身邊美女圍繞

2022-09-09 09:00

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口