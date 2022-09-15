澳門將重新批出6個賭牌 7家公司競投

香港示意圖。(圖：shutterstock)

全球重要賭城 之一的澳門 重新為當地賭牌接受競標，預定批出最多6個賭牌，據公布；當局今天傍晚截標，共有7家公司競投。

中央社報導，澳門當局公布，按照行政長官批示，這次博彩經營批給公開競投的截標日期為今天下午5時45分，截標時共有7家公司遞交標書。

這7家公司分別是永利渡假村（澳門）股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、GMM股份有限公司。

綜合澳門媒體的報導，上述前6家公司為澳門現有賭牌的持有公司，GMM為新加入競投的公司，後者是馬來西亞雲頂集團的關聯公司，業務遍布美國、馬來西亞和新加坡 等地。

澳門當局表示，公開競投委員會將於16日早上進行開標程序。

報導指出，在這次競標中，澳門當局將會授予中標公司10年博彩批給合約，自明年1月1日起在澳門經營娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩。

澳門現有6張賭牌已於6月26日到期，當局其後延長經營權至12月31日。

澳門在回歸前只有一家獲授權經營的賭博公司，回歸後開放賭權，並於2001年招標競投賭牌。