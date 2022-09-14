未達條件 周大福3.2億美元收購佐丹奴案失效

港資服飾品牌佐丹奴近年受到快時尚、電商等瓜分市場，營收年年下滑。（截圖自佐丹奴官網）

香港 鄭家純家族私人持有的周大福控股先前提出以每股港幣1.88元收購服裝品牌「佐丹奴」，但由於未能達到條件，周大福要約收購未獲足夠獨立股東接納，故於13日失效。該訊息導致港股佐丹奴國際13日股價 跌近11%。

佐丹奴公布，接納股份連同周大福及其一致行動人士持有7.27億股或46.04%，由於不及50%門檻，故收購要約失效。

周大福代理人有限公司（CTFN）認為，這次收購要約作價屬公平合理，並且獲得佐丹奴獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東接納要約。雖然收購因未獲得足夠獨立股東接納而無法繼續進行， 但會繼續積極協助佐丹奴業務發展，並與佐丹奴管理層及其他持份者保持溝通，進一步推動及釋放佐丹奴的業務效益和潛力。

受到佐丹奴在全球有2056家門店的優勢，加上誘人的派息率。周大福於今年提出收購要約。佐丹奴6月23日發布公告，周大福控股透過鎧盛資本提出收購要約，其中包含註銷未行使購股權的要求。此次全購要約最高涉及金額達到25.6億港元（約3.2億美元）。周大福將以每股1.88港元的價格收購佐丹奴，較佐丹奴停牌前的每股1.59港元溢價約18.2%。

不過收購過程並不順遂。佐丹奴執行董事﹑主席兼行政總裁劉國權、執董陳嘉緯先前拒絕周大福提全購；而佐丹奴第二大股東David Webb便認為，收購價格遠低於市場公平價格，並呼籲其他股東拒絕要約。

佐丹奴為壹傳媒創辦人黎智英在1981年創立，他在1990年賣掉部份股權後創辦壹週刊。2000年出清全部持股後，公司股權一直處於較分散狀態。截至2021年底，佐丹奴全球門市數量為2056家，其中，中國市場業務占到整個集團近50%，其餘業務遍布在東南亞 、阿拉伯國家以及其他海外國家。