羊村繪本案宣判 出版界風聲鶴唳：不知紅線在哪

香港「羊村繪本案」的三本繪本。（路透）

香港 言語治療師總工會黎雯齡等五人因出版《羊村十二勇士 》 等繪本，昨日遭判刑19個月。明報報導，有出版社編輯及負責人同表憂心，「不知紅線在那裡」。

同為出版童書和繪本的木棉樹出版社編輯黃雅文表示，警方對「羊村繪本案」展開拘捕行動時，業界已「風聲鶴唳」。黃雅文表示，出版與成長相關的書籍，不可能完全避開所有議題，當然也包括政治等，憂心日後不知如何才能「小心」，「畢竟紅線如何畫定，至今無人敢說知曉」。

據報導，而曾出版關於「雨傘運動」及「反修例」題材書籍的出版社「有種文化」負責人Daniel認為，「羊村繪本案」判刑對出版業必然有負面影響。DanieL表示，對業界而言，早於2015年「銅鑼灣書店事件」發生後已「敲響喪鐘」。他表示，對「羊村繪本案」除了關注「不知紅線在哪、界線好模糊」外，五名被告在被捕後不准保釋、宣判前一直還押，令出版業感到憂慮，認為如情况輕微，可先警告處理。

他表示，因為疫情 、資源等問題，過去兩年未有新書出版，不過這次案件並未影響自身的出版計畫，打算在今年底至明年初出版兩本書，明年的出版計畫也已初步擬訂完成。