港舉報虐兒擬分3級 社福界：不明智 兒童懷孕沒列強制

李家超指出，香港需盡速立法強制舉報虐兒，更要落實執行保護兒童責任。（中新社）

香港 特首李家超昨出席行政會議前表示，對上星期在深水埗發生的五歲男童因懷疑被虐待而死亡的個案非常關注，非常難過，該宗個案正正反映香港要盡快就強制舉報懷疑虐待兒童個案的草案完成諮詢和立法工作。

綜合文匯報、明報報導，港府擬立法強制社福界、教育 界及醫療界專業人士，工作期間舉報虐待或疏忽照顧兒童。勞福局昨就建議與社福界展開首場諮詢。根據諮詢文件，舉報規定設三級制，分紅、黃及綠色標示。第一級為兒童受嚴重傷害或有迫切危機，須強制向警方或社署舉報；第二、三級則為鼓勵舉報或轉介。

社福界立法會議員狄志遠質疑分級，稱兒童懷孕未列強制舉報與現行法例不配合；兒童事務委員會委員雷張慎佳稱，虐兒往往由輕微演變成嚴重，認為分級制不明智。

諮詢文件顯示，社福界、教育界及醫療界等經常接觸兒童的從業員，如社工及教師等，工作期間及在專業實務範圍內，有合理懷疑兒童受嚴重傷害或有受嚴重傷害的迫切危機時須舉報。沒履行強制舉報規定者，可判監3個月及罰款5萬港元（約6370美元）。

勞福局長孫玉菡昨日在主持社會福利 界首場有關懷疑虐待兒童個案強制舉報規定建議的持分者網上諮詢會時表示，在諮詢完成後，工作小組會進一步研究蒐集的意見，並向立法會福利事務委員會匯報諮詢結果，盡快向立法會提交法案。