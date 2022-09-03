移民潮持續 香港63校小一減70班 教界憂殺校危機

香港中小學9月1日開學。圖為堅尼地城一所小學新學期入學的一年級新生。（中新社）

香港 商業電台報導，受疫情和移民 潮影響，香港學生人數持續減少，引發縮班潮。商業電台統計「家庭與學校合作事宜委員會」最新一份《小學概覽》載列的500多所小學資料，發現當中有63所小學在新學年減少70班小一新生，有38所小學新學年一年級學生只剩1班。

香港18區中，屯門區減班情況最嚴重，共有9所小學減班，其次是黃大仙和東區，各有6所小學減班。中西區、灣仔區、九龍城區等多區，均有4所小學縮減班級。有教界人士表憂慮，認恐有殺校危機，建議港府盡快出招救校，包括引入大灣區學生及降低開班門檻。

香港01指出，若按小學每班標準人數計算，新學期香港小學一年級減少的學生人數將達到1675人。

在學生人數減少的同時，香港也出現嚴重的師資外流問題。據教育局 5月統計，本學年香港中小學教師流失人數達4050人，較上學年大增七成，創近年新高。教育局的數據還顯示，本學年新聘教師人數增加33%至3790人，推估平均每14名教師就有1人是新教師。

BBC中文網早前報導，香港「國安法」2020年6月30日實施後，自我審查及寒蟬效應讓許多教師對於繼續留在香港執教鞭感到意興闌珊。英國為擁有英國國民（海外) 護照（俗稱BNO）的港人提供移民英國計畫，也促使不少香港教師選擇辭職移民。

另據明報報導，立法會教育界議員朱國強認為，縮班潮受三大主要因素影響，包括移民潮、人口老化問題，以及長久未能通關影響新赴港兒童到港升學。他表示，減班屬意料之內，但情況令人擔心，憂有殺校危機，並打擊教師士氣。他表示，港府長遠需吸納大灣區學生及處理人口老化問題。

報導稱，新界校長會副主席、上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，部分人或於暑假期間離港，故預計9月中教育局「點人頭」後，縮班情況或更嚴重。他又說一兩年都不樂觀，建議當局降低開班門檻至21人。

此外，報導說，教育局近年強調學校需加強國民及國安教育，統計顯示至少60間設升旗隊，比去年增6成。