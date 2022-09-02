雲遊文藝、共創新職涯 80大學生完成實習獲證書

「共創新職涯」及「雲遊文藝」暑期實習計劃之閉幕典禮暨成果分享會舉行。（受訪者供圖）

由國家文旅部、香港 青年聯會主辦的「共創新職涯」及「雲遊文藝」暑期實習計畫 之閉幕典禮暨成果分享會9月1日舉行。香港中聯辦青年工作部部長張志華及民政及青年事務局局長政治助理張進樂等人出席擔任主禮嘉賓，為80名大學生頒發實習證書，見證實習同學完成為期數星期的暑期實習計畫。

文匯報報導，香港青年聯會主席楊政龍致辭時表示，「共創系列」實習計畫是香港青聯及青聯學生交流網絡的品牌活動之一，已舉辦15年，每年超過200位香港大學生參加，到內地不同的機構實習。他強調，「青年最彷徨、最需要支持就是他們學業就業 間過渡的階段，如果我們可以在這個時候協助他們提升自身實際技術和知識，一定能夠協助他們蛻變，成就自我。」

張志華致辭時先向完成實習計畫的同學表示祝賀。他提到，習近平主席在七一講話中強調，我們要特別關心關愛青年人，要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。香港中聯辦青年工作部將持續貫徹習主席講話精神，聯合社會各界，圍繞支持青年實習培訓、交流學習開展工作，為香港青年成長成才做最大努力。

張進樂提到，6月至今轉眼3個多月，看到同學們今天學有所成，感觸良多。感謝主辦機構提供這麼難得的機會，讓同學們善用假期，增值自己。希望未來社會各界携手培育香港青年人才，装備自己，發揮所長，共創未來。他鼓勵畢業的同學要成為其他人的師兄師姐，把這份熱情延續下去。

閉幕禮上實習生廖智樑、陳彥錡同學展示了他們實習的經驗與成果。此外，香港青聯學生交流網絡主席蕭佩欣亦回顧了今年籌辦實習計畫的難忘體驗。蕭佩欣表示，「師友計畫是香港青聯學生交流網絡十分重視的活動之一，希望透過這個計畫促進本地青年與社會成功人士的交流，積極培育社會領袖。同時，會定期舉辦不同的文娛或參觀活動，幫助同學增廣見聞，擴闊視野。」

「雲遊文藝」旨在為文博背景的同學提供線上實習崗位，藉此善用暑假，安坐家中累積工作經驗，了解內地的職場及文化；「共創新職涯」則讓同學在香港知名企業及中資企業累積工作經驗，給予他們發掘興趣及發展技能的機會。本年度兩項實習項目取錄超過80名實習學員，都是來自本地各大專院校的優秀學生。