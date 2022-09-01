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臨開學急撲書 逛20間未買齊

香港新聞組／香港1日電

新學年今日開始上課，課本是不可或缺的，但大批家長至今仍未能買齊各科教科書，令學生面臨「無書讀」困境。

明報報導，兒子升中四的楊太稱，自從8月23日選科結果出爐後，已走遍西營盤、銅鑼灣，太古、北角及油麻地共10至20間書局，但仍欠公民科及化學科課本。漢榮書局負責人石漢基稱，很多書局考慮成本後未必再訂教科書，預計開學後家長會更難購買。

文匯報報導，有家長向孩子所屬學校的特約書籍供應商訂購11本課本近兩個月，仍未獲通知取書，近日到門市追問，「還欠6本新版課本仍未有貨」。

報導指出，香港東區家教會聯會副主席趙明表示，過去每年或多或少都有開學前未齊書的情況，但今年問題似更普遍，以他所屬學校為例，大多數家長是透過學校集體訂購課本，學校近日接獲很多仍未取得課本的投訴，已不斷去追出版社，惟出版社遲遲未送到書，校方實在無奈。

報導稱，趙明指出，今年公民科教科書首次推出，亦有些初中科目要加入新元素，出版社更新資料及學校選書亦較以往嚴謹，「要求高咗，要教育局覆檢認可『適用書目表』課本」，加上暑假延後放，部分學校較遲出書單，都可能與有關「撲書」困難有關。

教育局 香港

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