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「一帶一路」論壇 內地官員撐港 新加坡支持香港加入RCEP

香港特派員李春／香港1日電
香港積極參與和助力「一帶一路」建設；圖為在香港會展中心「一帶一路」高峰論壇現場。（新華社）
香港積極參與和助力「一帶一路」建設；圖為在香港會展中心「一帶一路」高峰論壇現場。（新華社）

香港政府及香港貿易發展局舉辦「一帶一路」高峰論壇，韓正等內地官員接連表態稱支持香港，韓正特別強調支持香港維持普通法制度，鞏固國際金融中心地位，繼續發揮作為中西文化窗口的作用。

國務院副總理韓正透過視訊參加港府舉辦的「一帶一路」論壇，他稱北京支持香港保持獨特地位及優勢，希望香港繼續主動與其他國家開展更多合作，打造「一帶一路」綜合服務平台，發展高增值服務業，完善金融合作，為「一帶一路」提供航運，金融及資訊等專業服務，鞏固國際金融中心地位，提高香港在國際分工的競爭力。還希望香港繼續發揮作為中西文化窗口的作用，繼續吸引更多學者赴港，亦要深化與中國合作，積極融入國家發展大局。

香港特首李家超致辭時稱，香港正在由亂轉治的重要時刻，雖然全球面對疫情，經濟下行，及通膨等的困境，但相信透過減少市場壁壘，加強合作及創新，開放市場等，最終會帶來經濟利益，又重申香港金融體系在疫情下仍然維持穩健。

多名內地陸官員在論壇上稱會在不同層面支持香港。國家發改委副主任林念修稱，將進一步暢通融資渠道，推動香港深度參與區域經濟合作，加強鞏固香港提升國際金融、國際貿易、及國際航運中心地位。同時，支持香港建立離岸人民幣生態系統，以推進人民幣國際化，包括擴大跨境貿易人民幣結算規模，為國企和金融機構提供高效便捷的匯兌結算等服務，同時推進科技創新，加快建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心。

商務部部長王文濤致辭時說，為提升香港國際航運中心地位，將強化香港聯通內地和海外的樞紐功能，推動與沿線國家海天相連，以維護全球區內產業鏈、供應鏈的穩定暢通，以及推動香港盡早加入「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP）。

香港新聞組／香港1日電

據香港電台報導，新加坡副總理王瑞傑致辭時表示， 新加坡非常支持香港加入RCEP，他說，香港是國際金融、航運和貿易中心，也是中國的重要門戶，可以在許多方面為地區的活力作出貢獻。

香港 一帶一路 新加坡

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