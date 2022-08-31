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世界龍舟賽移師泰國 恐削港國際地位

香港新聞組／香港31日電
原定明年8月在觀塘海濱舉行的香港國際龍舟錦標賽將移師泰國，圖為2018年香港百仁基金國際龍舟賽。（中通社資料照片）
原定明年8月在觀塘海濱舉行的香港國際龍舟錦標賽將移師泰國，圖為2018年香港百仁基金國際龍舟賽。（中通社資料照片）

原定去年在港舉行的世界龍舟錦標賽因疫情延期，主辦單位原擬明年8月再度在港舉行，但因香港防疫限制及檢疫措施，國際龍舟聯合會執委會27日開會，一致通過將比賽移師泰國舉行，尚待下月會員大會議決。中國香港龍舟總會主席鍾志樂對於香港失去舉辦大型國際比賽的機會感遺憾，擔心開了先例，長遠會削弱香港籌辦世界級賽事的國際地位。

明報報導，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛29日稱，港府在過去的周末態度積極，知悉特首李家超關注事件，盼與業界溝通。

據報導，鍾志樂稱，其他國家或地區已逐漸開放，相信若防疫限制持續，香港日後舉行大型活動將落後於人，期望港府更積極與體育界溝通，並推動與海外免檢疫通關。

報導引述鍾志樂表示，國際龍舟聯合會執委會27日開會，一致通過將比賽移師泰國舉行，預料聯合會下月召開會員大會時將會正式取消香港站賽事。鍾說每屆賽事約有3500名運動員參與，總會自2017年成功申辦以來一直籌備賽事，形容項目「煩了我好多年，很傷腦筋」。他認為相對於練習多時的運動員及港人而言，香港失去舉辦大型國際比賽的機會，更為遺憾。

報導說，鍾志樂說理解聯合會的決定，因現時泰國已全面開放，而香港仍有檢疫限制及須閉環管理；有運動員不滿有關安排，亦不願隨行家屬須隔離。他說，早於2019年起已開始尋找贊助商，去年比賽取消，對贊助商而言有很大影響；聯合會不願賽事再度取消，故決定移師泰國舉行。

報導稱，早前香港十公里錦標賽及維港渡海泳分別接獲港府通知，活動人數連同工作人員各以500為上限，致十公里錦標賽最終取消，令外界關注另兩項大型賽事（維港渡海泳及渣打馬拉松）能否順利舉行。

香港 泰國 運動員

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