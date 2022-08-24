4招助港生北上開學 納人文關懷通道

港府教育局23日表示，會將香港學生納入粵港澳陸路口岸「人文關懷通道」，增加學生前往深圳或珠海的名額，也會調動隔離酒店配合。（中新社）

疫情下香港 與內地未能正常通關，令大批準備9月新學年北上開學的港生面對「有學返不得」的困境。港府教育局 局長蔡若蓮昨日召開記者會，介紹與內地相關部門聯繫並取得的成果，在國務院 港澳辦成立工作組專責處理下，為港生提供四方面的支援措施。

文匯報報導，其中陸路方面，廣東省已將港生納入「人文關懷通道」；而來往香港及內地各城市航班亦會加開，並容許港生優先訂票；至於澳門也將幫上一把，如有需要港生可先於當地隔離再到內地；此外，即使少數港生未趕及回校報到，國家教育部將協調內地院校保留港生入學資格及安排網課。港府教育局即日起開設網上電子表格，讓港生26日或之前填妥，核實身分及整理所需資料，助他們盡快啟程，安心迎開學。

新學年臨近，約有1.8萬名港生新學年於內地高校就學，其中3000人為本科一年級生，須到院校報到，不少人仍未能取得過關隔離名額，擔憂未能及時赴內地大學報到會被取消入學資格。蔡若蓮昨日表示，港府非常關注同學面對的情況，已即時與內地有關部門聯繫，並獲中央及相關地方政府積極正面回應，以多管齊下的措施，便利學生入境內地就學。

蔡若蓮指，國務院港澳辦會成立工作組，聯同國家教育部等中央部門及地方政府專責處理本次便利安排。其中廣東省已將港生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，增加港生獲得入境深圳或珠海名額的機會，亦會調動隔離酒店配合。航空方面，經地方政府積極協調，來往香港及內地各城市的載客航班將增加，並容許港生優先訂票。

她表示，同學填寫電子表格後，本港及內地有關方面會核實資料，並按實際情況提供陸路過境名額，或通過航空公司的特設聯絡方式讓同學優先訂票，幫助同學盡快到內地大學報到開學。

至於相關便利安排會否恆常化，以助北上港生在未來的疫下長假期往返兩地，蔡若蓮強調，疫情下要增加「人文關懷通道」是相當困難，「今次是相當特殊的情況，也是各方非常努力，協力為同學提供方便，是一個好額外、好特殊的安排，我們未看到能將它變作恆常。」她呼籲北上讀書同學，假期宜盡量留在內地考察、學習，如非必要勿增加過境通道壓力。