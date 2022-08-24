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日媒：港人移民日本增 助引進資金、人才

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年大批港人因香港政治環境巨變而移民，日媒報導，除歐美及台灣外，日本成不少港人移民目的地，並引述學者分析，港區國安法是港人移民的主要原因，港人移日可為日本引入資金和人才。

港府統計處11日發表人口數字，指2022年年中香港人口臨時數字為729萬1600人，較2021年同期減少約12.1萬人，按年跌幅為1.6%，亦屬連續2年下跌。

日本英文媒體「日本時報」22日以「香港移民在日本建立新生活」為題，報導近年港人移民日本的情況。

報導描述在最近的一個周日下午，約100名身著黑衣的人聚集在東京著名的澀谷十字路口，當中在日本最著名的香港活動人士之一的William Lee，帶領高呼「與香港站在一起」、「為自由而戰」。他的同伴也跟隨吶喊。

報導指出，自2019年「反送中」運動及2020年「港區國安法」實施後，香港掀起移民潮，除了台灣、英國及加拿大外，部分港人移民日本，特別是日本在疫情中也開始開放邊境。

報導引述位於東京的國際基督教大學資深副教授納吉（Stephen Nagy）表示，港人移民很大程度上是因為「港區國安法」。曾在香港居住的納吉說：「年輕人及家長看到香港失去『一國兩制』，令香港變成另一個中國城市。」

他說：「國安法摧毀了公民社會，港人無法再示威遊行抗議政府；在行使法律方面，香港也變得跟大陸很相似，令人感到再不能透過法律令政府對管理這個城市負責。」納吉也表示，香港的防疫政策「加速了對香港是一個不重視人權或公民社會的看法。」

報導訪問多名移日港人，有些人移日是想善用創業機會，有些人是受日本文化吸引。不過也有港人表示對日本的高稅制、語言障礙及正在下降的薪酬等感到擔憂。

東京大學哲學系副教授張政遠，是前香港中文大學日本研究學系講師，他於2019年前離開香港。他受訪時表示，大量香港人移民到日本，對日本有好處。他指出，如果這些港人年齡在30多歲或40多歲，在港已建立了自己的事業，亦有一定積蓄。而日本正缺乏年輕人口，過去20至30年鄉郊地方勞動力不足。

「日本東北地區的城鎮將會消失，所以為何不建立城鎮歡迎外國人，讓這地區更宜居住？」畢業於日本東北大學的張政遠說，「如果日本政府相信移民人口重要，便需要開放邊境。移民人口不會改變日本，而是日本本身需要改變。」

日本 香港 移民

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