6光城者認罪坦承鼓吹「武裝起義」 未成年違國安法首定罪

政治組織「光城者」6名成員20日在區域法院承認控罪，當中4人年僅16至17歲，為首次有未成年者違反國安法被定罪。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

政治組織「光城者」7名成員去年被警方國安處拘捕，被控違反香港 國安法的串謀煽動顛覆國家政權罪。其中6名被告昨日在區域法院承認控罪，當中4人年僅16至17歲，為首次有未成年者違反國安法被定罪。餘下1名被告、21歲男倉務員因尚未閱讀修訂版案情，獲准押後認罪，法官將案件延至9月9日聽取其答辯。

綜合大公報、明報報導，7名被告依次為17歲阮姓男生、21歲男倉務員蔡永傑、16歲尹姓女生、17歲梁姓女生、26歲男售貨員陳右津、17歲蔣周姓、19歲女生郭文希。

報導說，涉案日期為去年1月10日至5月6日，蔡永傑創立政治組織「光城者」，他和阮姓男生是組織發言人，尹姓女生則是文書，7名被告均為成員。7人於去年1至4月在旺角等多區共11次擺街站及開記者會，煽動公眾顛覆國家政權，發言鼓吹「武裝起義」作為「推翻政府的唯一出路」。

期間蔡永傑手持印有組織標誌的旗幟，他也接受傳媒訪問，尹姓女生則網上直播。此外，組織也在社交平台發布多個帖文。那些帖文聲稱「光城者係由一班革命火種所組成」，呼籲創造革命的機會，暗示要暴力抗爭，「每場革命的落幕都伴隨遍地屍骨，以流淌的鮮血賭博未知的勝利，盼望眾人伴隨光城為革命拉下序幕」。

7人於去年7月被拘捕，警方搜查各被告住所時，發現首被告有對講機，次被告有5支氣槍、短劍及戰術背心，第3被告手機 信息顯示有成員聲稱要重建「law and order」。第7被告在警誡下聲稱，組織支援被捕「抗爭者」，約有20名成員，另有人提供器材及財政資助。

其中6人承認在2021年1月10日至2021年5月6日期間（包括首尾兩日），在香港一同串謀和與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人 民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。除了第6被告續准保釋，其餘6人還押候判，法官明言為免浪費時間，故索取社會服務令及懲教院所報告。

據報導，辯方昨提出「串謀罪」罰則受「刑事罪行條例」所限，認為國安法最低刑期不適用於本案，國安法指定法官郭偉健將同日處理法律爭議，有關裁定或影響同涉串謀性質的賢學思政案。