本地增逾6000宗 新冠隔離床緊張 亞博館下周重啟

香港19日新增6445宗病例，有養老院長者需撤離。圖為身穿防護衣的工作人員撤離青和居護老院的長者。(中新社)

香港 新冠疫情 升勢未放緩，昨日新增6260宗本地確診個案，是4月以來首次破6000宗，連同185宗輸入個案合共6445宗，而單日有13間院舍出現確診個案，其中一間護老院更已累計17名院友及員工確診，情況令人憂慮。

綜合港媒報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本地確診個案增長呈加速趨勢，預計短時間內確診數字還會再升。由於目前已有近2000名確診者留院，醫管局宣布將於下周重開亞博館約200張病床照顧確診病人，並從不同聯網調動約100名員工到亞博館服務。另外，保安局抗疫特遣隊管理的啟德社區隔離設施昨日正式啟用，截至下午6時接收了約60位症狀輕微或無病徵的確診者。

醫院管理局總行政經理劉家獻表示，隔離病床使用量已達60%至70%，計及要預留病床流轉及做清潔等已差不多爆滿，因此要重啟亞博館，會從不同聯網調動約100名專職醫生及護士到亞博館服務。

他並指，醫管局稍後或要啟動第三階段病床調動計畫，屆時將有更多非緊急服務受影響，包括非緊急預約手術 、住院治療及日間服務等，希望病人理解。

由於一直運作的竹篙灣社區隔離設施的入住率已近80%，現時有逾6500人入住，保安局抗疫特遣隊管理的啟德社區隔離設施於昨日正式啟用以配合抗疫需要。截至下午6時，已接收了約60位症狀輕微或無病徵的確診者。

啟德社區隔離設施共提供逾2700個單位，包括一些由兩個或三個單位相連而成、供多人家庭使用的大單位，亦有供傷健人士入住的暢通易達單位。為加強對入住人士的服務，竹篙灣和啟德社區隔離設施俱已實施小區管理，務求迅速提供如派送物資及接聽熱線電話查詢等服務，並由專屬區域人員負責關愛熱線和探訪。

除該兩個社區隔離設施外，保安局抗疫特遣隊亦管理兩間社區隔離酒店。保安局表示，會因應設施的使用情況，不時檢視有關管理事宜，包括增聘人手及加強物資安排，為使用者提供適切的支援。