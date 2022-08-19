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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

抵泰脫困 回港無檢疫酒店遭拒 被擒送回緬甸 父怨錯失救兒機會

香港新聞組／香港19日電

詐騙集團以高薪、包機票食宿作招徠，吸引華人到緬甸、柬埔寨等國打工，再逼他們從事電騙。已知至少三名港人被禁錮於緬甸電騙營區，被迫進行詐騙，近日又發現第四名被困緬甸的港人D先生（化名），他抵達泰國後一度自由，並即刻買機票回港，但因為無法訂到檢疫酒店而被拒登機。

香港01報導，D先生的父親表示，曾報警和找衞生署求助，但一直無回音，幾日後兒子終於落入詐騙集團手中，目前在緬甸被禁錮。他對港府做法感到失望，錯失營救兒子的機會。保安局副局長卓孝業指，未掌握相關情況，會再了解。

報導指出，D先生的父親透露，兒子誤信網上招聘廣告，被高薪、包機票及食宿的描述吸引，在未告知父母的情況下，7月隻身前往泰國。不過，他到埗後並非馬上被詐騙集團帶走，不久後更開始感到後悔，並買機票打算回港。

他指，D先生事前已完成新冠病毒測試，但當地機場職員表示，D先生未預約香港的檢疫酒店，不能上機。

據報導，D先生的家屬本來已就他誤墜騙局一事報警求助，亦曾致電衞生署求助，希望署方可批出豁免，協助D先生回港後，再作檢疫安排；「但衞生署說這個案要交警方處理。」D先生的父親一直沒有收到回音，而D先生滯留泰國數日後，被詐騙集團帶到緬甸一個電騙營區，禁錮至今。

報導說，他坦言，要在兒子滯泰期間成功預約檢疫酒店相當困難，對政府部門沒有允許兒子上機感失望：「如果當日他上了機，現在已經在香港了。」他又指，擔心兒子會被轉賣到其他園區，即使現時已向香港警方求助，亦不知警方會如何進行營救：「是否只通知泰國警方，等當地行動，（香港政府）大家一齊坐喺度等？」

保安局副局長卓孝業表示，當局成立跨部門小組處理，目前無掌握D先生的情況，將會了解。他表示，如海外港人現正安全，就要從正常途徑預訂檢疫酒店回港。

詐騙集團 緬甸 香港

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