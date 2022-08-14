無視習禁令 7香港高官海外置產 「愛國只是工作？」

據11日公布的官員個人利益登記，不少高官在海外布局置產，無視習近平禁止高官在海外置產的命令。圖為7月5日李家超（下排中）率領司長和行政會議非官守議員與媒體見面。（中通社資料照片）

香港 特首李家超領導的港府官員們言必稱效忠北京，不過媒體發現，據港府11日公布的官員個人利益登記，至少七名高官錢進海外置有房產，無視中國國家主席習近平禁止高官在海外置產的命令，自由亞洲電台質疑這些號稱「愛國者治港」的香港高官「愛國只是工作？」

據報導，110名英國 議員在5月底曾連署致函英國外相特拉斯（Liz Truss），促請英國政府審查侵犯人權的中港官員在英國資產。

港府調查的22位官員中，被美國制裁的香港特首李家超、政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衛及保安局局長鄧炳強，都申報海外沒有置產。但是連任的財經事務及庫務局局長許正宇則申報分別在新加坡 和澳洲持有房產，房屋局局長何永賢和醫務衛生局局長盧寵茂，也分別申報在新加坡和英國買房。

在16名行政會議非官守成員中，連任的香港大學校委會前主席李國章，以及新加入的保監局前主席鄭慕智，各自在英國倫敦持有兩房。

全國政協委員陳清霞就在加拿大多倫多持有兩筆地產，恒生銀行前行政總裁梁高美懿則在澳洲雪梨持有物業。

華爾街日報5月引述知情消息報導稱，北京去年3月下令，禁止高官直接或藉由配偶和子女在海外置產或持有海外實體股份，配偶或子女在國外擁有大量資產的高幹不得晉升。

自由亞洲電台報導，總部在倫敦的人權組織香港監察（Hong Kong Watch）曾在4月21日發布報告指出，香港官員與立法會議員中，有多達21人在外國持有多項物業，香港監察政策及倡議總監古德曼（Sam Goodman）說，這些官員無視習近平下達的禁令，他們打壓香港又藏富海外，呼籲各國仿效美國予以制裁。做為香港高官最鍾愛置產地點，英國隔月即開始為相關制裁令鋪路。

此外，當前英國保守黨黨魁之爭進入最後階段，一向以對華強硬見稱，並多次就香港議題發聲的外相特拉斯被看好可望繼任首相。古德曼盼特拉斯把制裁港官列為上任後的首要任務，嚴審香港官員在英資產。