涉跨境賭博案 「洗米華」手下35人認罪 庭審結果對他不利

澳門知名賭場太陽城執行長周焯華在內地發展跨境賭博，近日開庭。（取材自觀察者網）

外號「洗米華」的澳門 娛樂大亨、太陽城集團創辦人周焯華因涉跨境賭博案，去年底被逮捕。與周焯華關聯的犯罪集團人員案件近日在浙江溫州開庭審理，相關被告被指嚴重擾亂社會管理和市場經濟秩序。周焯華本人另案處理。

南方都市報報導，張寧寧等35名被告，當庭表示認罪、悔罪，法官將擇期宣判，這樣的結果恐將不利於周焯華的審判。周焯華是澳門大亨，他旗下的太陽城集團除賭業外，還跨足娛樂、旅遊和房地產 等業務，並在香港 交易所上市。

浙江省溫州市中級人民法院8月10日至12日公開審理張甯甯等人涉開設賭場罪、非法經營罪，張時秀涉開設賭場罪，鍾海燕涉開設賭場罪等3起案件。這3起案件的背後，都是為周焯華在中國大陸境內發展賭博所引起。

與周焯華關聯的犯罪集團人員案件近日在浙江溫州開庭審理，35人當庭認罪。（取材自微博）

報導引述內地公訴機關指控內容稱，2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網路賭博平台。為牟取非法利益，通過發展股東級代理400餘人（中國籍283人）及賭博代理6萬餘人（中國籍3萬8307人），提供高額佣金，向內地民眾推廣賭博，發展內地賭客會員6萬餘人，涉案金額巨大，「嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序」。