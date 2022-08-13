安老院舍確診升溫 12間中招2個月來最多

抵港人士12日起，開始實行「3+4」檢疫模式，須在指定檢疫酒店強制檢疫3天，其後居家醫學監察4天。（中新社）

新冠變異病毒株Omicron BA.4或BA.5占香港 本地個案比率快速上升，昨日新增12間院舍出現個案，數目是7月至8月統計以來的單日最多。

明報報導，衛生防護中心昨日公布過去一周的占比升至12.5%，較本月1日公布的4.4％多。呼吸系統科專科醫師梁子超認為，院舍持續有染疫個案，不排除與「免疫逃逸」能力較強的BA.4或BA.5占比近日上升有關，建議院舍增加防控工作。

報導指出，香港昨日新增4439宗個案，4222宗屬本地個案。另外，昨日新增12所院舍出現個案，涉7間安老院舍及5間殘疾院舍，共14名院友及5名員工染疫，合共逾100名院友及員工須檢疫。翻查紀錄，新增出現個案的院舍在7月維持在7間以下，本月起至昨日已有兩天突破10間。

據報導，梁子超認為，如院舍員工從外地返港，完成檢疫後上班有一定風險，BA.4或BA.5在外地疫情 占比或超過八成，與香港情况差距大，「倘院舍員工感染（變異株），帶入院舍，很多長者會受影響，或是感染，或要檢疫處理，增加防控工作」。梁子超表示，院舍持續有染疫個案，不排除是由於Omicron BA.4或BA.5占比近日上升，相關變異株「免疫逃逸」能力強，對一些已接種疫苗或曾染疫且免疫反應較差的長者而言，重新感染風險相對較高。

報導稱，衛生防護中心本月1日起，每日公布Omicron不同亞系在過去一周佔本地個案的比例，其中BA.4或BA.5由約4.4%，升至昨日約12.5%，不足半月升約8個百分點。