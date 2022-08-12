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香港中文大學迎新日國安講座 逾半新生折離場

香港新聞組／香港12日電
香港中文大學11日舉行迎新日，迎新講座尾段加插「國家安全講座」。（取材自臉書）
香港中文大學11日舉行迎新日，迎新講座尾段加插「國家安全講座」。（取材自臉書）

香港中文大學11日舉行迎新日，迎新講座尾段加插「國家安全講座」，為新生舉辦迎新講座和書院介紹及諮詢，在轉播演講廳內有逾半新生在中途離開，有新生對該環節安排感到突然。

明報報導，校長段崇智未有出席迎新講座，僅透過影片恭喜和歡迎新生。常務副校長陳金樑致辭時解釋校訓「博文約禮」，「博文」意為開拓眼界、學習更多的新事物，「約禮」則指行出正確的行為；陳籲新生不可忽視小至讓座的舉動，冀他們能在中大成為具才能、同理心的人。另一副校長汪寧笙和逸夫書院長梁耀堅則分別提醒學生全球視野和健康身心的重要性。

報導指出，講座尾段邀請公民教育委員會成員李浩然主持「國家安全講座」。李首先舉例英、美、德、加等多國也設與國安相關的法例，指相關法例於全世界普遍；李續指國家是「國際交往基本單位」和「人們生活和對社會管理的最基本單位」，形容「每一個人都離不開國家」，籲新生多關心時事。

據報導，入讀工商管理學系的新生連同學認為沒必要加入國安講座，稱「迎新當日就加有點奇怪」、「好像在警告你」，於是在中途離開轉播演講廳。另一位入讀社會學系的新生吳同學指，沒預料到迎新日會談及國安話題，雖然形式尚算輕鬆，但仍感奇怪；對於校方擬推出國安課程，她說可以接受，但不希望過量，並稱「有些東西不談也知道」。

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