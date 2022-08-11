自由黨分裂 田北俊等3元老不滿榮譽主席遭取消退黨

香港示意圖。(圖：shutterstock)

自由黨中委會10日一致通過取消榮譽主席職銜，會議前數小時其中三名元老榮譽主席田北俊、周梁淑怡和劉健儀宣布退黨，以示不滿黨領導層未向他們諮詢及解釋下決定取消榮譽主席職銜。其中周梁淑怡去信黨主席邵家輝，稱感被嚴重冒犯，批評今次做法「絕對稱不上有情有義」。

香港 01報導，三名元老榮譽主席信件中，力數現屆領導層三宗罪，包括「精心部置」通過決議、未經諮詢獨斷獨行、不重視前主席們的意見和貢獻，做法偏離自由黨傳統。

田北俊直言：「作為自由黨的前主席，我對今屆黨領導的行為實在非常失望。」他提到自1993年創黨、1998年擔任主席，直至2014年卸任黨魁時，黨內領導邀請其出任榮譽主席，希望借助他的經驗協助黨的發展和參與政策討論。

不過據其理解，黨領導已取得不少中央委員的授權書，確保動議獲得通過，批評「這做法完全偏離自由黨的傳統及黨友間的互相尊重。」

周梁淑怡亦指，自由黨開會決議取消榮譽主席，「經各領導的精心部置，這個決定肯定通過吧！」她批評領導層處理手法，令人非常失望，無論是決定本身，或執行的方法，「都絕對稱不上有情有義！」

劉健儀的信件則相對簡單，以英文表示對黨的做法十分失望，「至少可以這樣說，行動的理由完全站不住腳。」

田北俊在信中又批評，黨領導層認為前主席們的貢獻和意見再無價值，「我別無選擇，唯有決定辭去自由黨榮譽主席的身份和黨內所有職務，即時退出自由黨。」自由黨黨魁張宇人表示，對三人退黨深表惋惜，但強調不是針對任何人，正努力挽留。

另據明報報導，自由黨在中委會會議後發聲明，表示審視黨章期間有意見認為需要檢討榮譽主席安排，今年初起黨團曾多次討論方案，到7月分別經兩次常委會討論後，一致決定將取消榮譽主席的方案提交至中委會，惟未有明確解釋取消榮譽主席的原因及理據。聲明又感謝四名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀及方剛多年貢獻。