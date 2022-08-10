香港蓮香樓突然熄燈 20員工控欠薪十餘萬美元

位於香港中環威靈頓街的舊式茶樓蓮香樓8月9日宣布結業，門外貼出告示，感謝街坊支持，有緣再會。（中新社）

由於不敵疫情 ，同屬蓮香飲食集團的近百年蓮香樓、蓮香棧也宣布結業。約20名蓮香樓員工昨早在工會陪同下向勞工 處求助，表示對結業毫不知情，眾人平均已被拖欠薪金3個月，連同長期服務金等估計總拖欠金額高達80萬至100萬港元（約10.1萬至12.7萬美元）。

明報報導，對於有否拖欠薪金及結業後遣散安排，蓮香飲食集團未回覆。勞工處稱接獲部分員工求助，處方正聯絡雇主，敦促支付欠薪及提供其他解雇補償，如雇主破產 或公司清盤未能償還，處方將協助雇員向破欠基金申請特惠款項。

蓮香樓結業消息傳出後，約20名蓮香樓工友，包括樓面及廚師等昨早在工會陪同下到勞工處求助，協助工友的飲食業職工總會權益總幹事招冠聰稱，在蓮香樓、蓮香棧及蓮香飲食集團昨凌晨發聲明前，前日已收到工友求助稱被拖欠薪金，想不到蓮香樓昨凌晨會直接宣布結業。

另據文匯報報導，再有老店落幕，令人不勝唏噓。多間老牌中菜館經營者，所有人都對這一行業的先驅離場表示遺憾，卻認同是情理之中，因為疫下餐飲業已艱苦掙扎兩年多，中式酒樓更是其中較為脆弱，對營業場地、烹飪工藝、人員培訓等門檻極高，削弱抗逆能力。

屹立75年的詠藜園，負責人楊王小玲慨嘆，疫情令生意急跌八、九成，偏偏老店講求品質，不能因為蝕錢而將貨就價，經營難度比小店更高。

位於香港中環威靈頓街的舊式茶樓蓮香樓8月9日宣布結業，門外貼出告示感謝街坊支持，有緣再會。（中新社）

宋炎坤有逾40年經營潮菜經驗，目前經營「潮味居坤廚工作室」。他認為蓮香樓結業是現代人飲食文化迭代的結果，「生活方式變了，不少年輕一輩已不太欣賞蝦餃、燒賣這些傳統飲食；廚師也是一樣，寧願學西餐、壽司，也不願做中餐這些濕手濕腳、費工夫的菜。」

新光酒樓常務董事總經理、創始人胡珠直言，自己在香港餐飲界闖蕩約60年，疫情以來的市道慘淡前所未見，對於蓮香樓結業雖感惋惜，也不太意外。「中式酒樓講究什麼都要大、要多，舖面面積要大，舖租貴，提供飲食種類多，部門多，人手需求也多，人工支出高。」因此顧客減少時，中式酒樓的「抗風險」能力最弱。