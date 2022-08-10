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香港檢疫放寬為「3+4」 商界、輿論促自由通關

香港新聞組／香港10日電
香港檢疫由12日起改為「3+4」方案，即3天酒店檢疫及4天居家隔離觀察。圖為抵港人士入住尖沙咀一檢疫酒店。（中新社）
香港檢疫由12日起改為「3+4」方案，即3天酒店檢疫及4天居家隔離觀察。圖為抵港人士入住尖沙咀一檢疫酒店。（中新社）

近半年來，香港輿論出現不少批評港府過度防疫的聲音，指不少國際投資者已離港，令香港成為「孤島」；昨天特首李家超終於宣布12日起海外入境人士檢疫天數放寬為「3+4」，各界有些驚喜，但商界及輿論仍覺不足，認為只有香港實施自由通關，才能恢復長遠國際競爭力。

對於港府新措施，商界和輿論讚揚之餘，卻仍嫌不足，其中香港經濟日報在社評中指出，當前全球普遍已取消所有檢疫要求，香港要力爭盡早自由通關，才能恢復長遠國際競爭力。

社評表示，正如香港總商會和德國商會指出，只有當外國人抵港時不用檢疫，也不需要再害怕確診後要集中隔離，香港的營商和旅遊景氣始能真正受惠。

明報在報導中也指出，多個商會在歡迎港府「3+4」措施之餘，也期望當局實施免檢疫政策；香港英國商會就認為，新措施未必能令旅遊及商界受惠。報導引述中華總商會副會長陳仲尼說，不相信新措施對外商有吸引力。

據報導，香港美國商會主席何祖彥（Joseph Armas）歡迎新方案，但仍希望港府最終實施免檢疫或家居檢疫方案，作為香港與世界恢復聯繫的誘因，並吸引海外投資者。

香港英商會行政董事戴林瀚（David Graham）認為，全面解除檢疫限制對香港經濟和商業前景至為重要，否則新方案還是無助商務及旅遊業。

此外，香港昨天新增4045例確診病例，其中262例為境外輸入病例，過去一天增加3名確診者死亡。

香港總商會總裁梁兆基昨表示，縮短抵港人士的酒店檢疫期，可恢復7至8成短期商務旅客到港；而很多商務活動集中在聖誕節前，若11月前放寬到「免酒店檢疫」，對商界規畫活動會更方便。旅遊業界預計市民出國旅遊會有2至3成的增長。

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