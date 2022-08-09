港媒：北京反制美 港角色有限 官員只是「交差了事」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 多位高官員日前紛紛發表聲明，譴責美國眾議院議長裴洛西 訪台，還聲稱將會支持和配合北京 中央的反制行動，但有港媒指香港在事件中角色有限，更指官員只是「交差了事」。

中央社報導，針對裴洛西訪台，行政長官李家超及港府司、局級官員早前各自發表譴責聲明，並聲稱支持和配合北京方面的反制行動，但星島日報8日刊登文章，質疑港府如何配合。

文章引述港府官員及政界人士說，香港的角色其實相當有限，就以禁止台灣食品進口為例，即使大陸以違反衛生規例為由，禁止台灣某些食品進口，但香港與大陸的衛生規例標準不同，除非台灣食品衛生出問題，否則難以禁止進口。

而北京反制美國的措施中，多項涉及外交及軍事行為，更與香港無關。

至於香港與美國的刑事司法合作，早已因為香港實施國安法而中斷。

文章指出，香港唯一可能要配合的，是拒絕裴洛西及其直系親屬來港，但要待他們真的有意來港，才會成為問題。

文章同時引述親政府建制派人士說，香港是國際城巿，在中美衝突這類問題上，港府毋須刻意做「出頭鳥」，若北京中央需要香港配合，香港自然要跟隨，但毋須過於主動。

行政會議召集人葉劉淑儀昨天也表示，中方取消或暫停中美8項交流與合作，只涉及軍事及氣候等範疇，避開經貿方面，相信對香港沒有影響，又認為香港不用禁止台灣貨品入口。

此外，文章表示，港府由行政長官以至所有司、局長都發表聲明譴責裴洛西，但相關聲明的水平卻受到質疑，被指「抄書」、「千篇一律」、「交差了事」。

文章引述政界人士建議，如果官員要表態，可以用其他方式，比如在社交媒體轉貼政府聲明，以示支持，不必自行撰寫聲明，「自曝其短」。