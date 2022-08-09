港再發消費券 港漂族也受惠 商場人流多

香港示意圖。(圖：shutterstock)

繼今年4月派發首期消費券後，香港 第二階段消費券7日起分期派發。與以往不同，本次不少「港漂」亦獲派消費券。恰逢周末，香港市道熱鬧，「真金白銀」振奮市民疫下消費。

中通社報導，當日，香港政府開始向約636萬名合資格市民分期發放第二階段的消費券，涉款總額逾300億港元。其中，約15萬名合資格的新登記香港永久居民或新來港人士，將分期獲發1萬港元消費券。

與上一次不同的是，本次通過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學 的人士亦獲派消費券。

「港漂」高小姐凌晨時分發現消費券已存入她的支付寶帳戶，十分驚喜，深夜就給「港漂」朋友們發訊息，分享好消息。她已經規劃好將這筆「意外之財」用於日常消費。

在多個地鐵站 ，有市民使用八達通領取新一期消費券，但排隊人流不如去年，未見大排長龍情況。市民路先生表示，早前用消費券購買家電，已經屬於大額消費，本次消費券會用於貼補家用。他希望消費券計劃可常態化。

恰逢周末，消費券帶動市道暢旺，香港大街小巷的店鋪門外大多貼出歡迎使用消費券的廣告，寫著優惠、88折等字樣的海報讓人眼花繚亂。

市民消費意欲大增，消費券派發首日，信和集團旗下3大商場，即屯門市廣場、奧海城及荃新天地「丁財兩旺」，共出現逾88萬人流。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，8月暑假是消費黃金檔期，隨著餐飲業及零售業逐漸復甦，預計下半年市場消費氣氛保持平穩，料信和集團3大商場第3季度人流及營業額有望按季提升10%。