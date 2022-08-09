香港水警查獲走私舢舨 46箱裝126隻貓狗

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 水警7日晚打擊走私、偷渡 ，於后海灣發現一艘可疑舢舨由內地駛入香港水域，經巡邏小艇經追截後，舢舨逃至下白泥岸邊，一名男子登岸逃去。水警其後在舢舨檢獲126隻走私貓狗。貓狗已交由漁護署及愛護動物協會照顧。

明報報導。水警西分區助理指揮官、署理總督察黃信雄稱，前晚8時水警小艇分區、水警港口分區特遣隊及水警西分區於后海灣一帶進行反走私和反偷渡行動。至約晚上11時，有警員發現一艘可疑船，由內地水域駛入香港水域，遂派一艘快速巡邏小艇追截，對方未按指示停下，並加速駛向岸邊，駛至后海灣下白泥近岸時船上一名男子登岸逃去。

據報導，水警其後於舢舨發現46個凌亂擺放的便攜式寵物箱，共載有84貓42狗，相信大部分供香港寵物店出售。寵物箱環境惡劣，部分貓狗出現脫水情況，疑遭不恰當對待。案件列輸入未列艙單貨物及殘酷對待動物，交由水警總區重案組跟進，暫未有人被捕。警方初步調查料涉及走私集團，大部分貓狗供香港寵物店出售，另有小部分是內地的寵物飼養人，委託第三者將動物運到港，相信該飼養人不清楚運送途徑違法。

報導指出，漁護署回覆查詢稱，接收當中67貓39狗，經獸醫初步檢查後情況尚可，須待結案及根據警方或法庭發出進一步指示，再就相關動物作後續安排。愛護動物協會發言人稱接收其中17貓3狗。因該批不明來歷的動物由外地偷運入境，法例規定須隔離檢疫最少4個月，調查期間會代為照顧至獲執法機構進一步指示，才安排領養事宜。據了解，走私的名種貓包括金吉拉、英短、美短等。

報導說，警方今年共破獲3宗走私貓狗案件，數字與去年相若。今年5月18日，水警及海關截獲由內地抵港的快艇 ，於17個籠中檢獲159隻走私名種貓狗和1隻兔，其中一個籠有16隻貓，非常擠迫。