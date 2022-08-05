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港再增5020例確診 擬縮短入境疫監 各界傾向4+3方案

香港新聞組／香港5日電
香港研究協會於22月至28日民調顯示，有41%受訪者認為特區政府應放寬目前的防疫措施，有37%受訪者認為應維持不變，13%受訪者卻認為要收緊。（中通社）
香港研究協會於22月至28日民調顯示，有41%受訪者認為特區政府應放寬目前的防疫措施，有37%受訪者認為應維持不變，13%受訪者卻認為要收緊。（中通社）

香港4日新增5020例新冠肺炎確診病例，其中4773例為本土病例，境外移入247例。衛生官員說，數字反映疫情逐步向上，尚未達到高峰。不過有消息指出，港府計畫公布縮短抵港者疫監方案及「紅黃碼」安排，料由特首李家超親自主持記者會。

明報報導，消息指出，政府傾向分別發給確診者和海外抵港者「紅碼」及「黃碼」，密切接觸者暫不會收到黃碼，手機平台技術細節處理好後便可宣布。由於新措施將影響檢疫酒店、航班等配套安排，估計會在公布後會有一段緩衝期才實施。

報導指出，當局考慮在「5+2」或「4+3」方案中擇一實施，依最終科學數據而定。旅遊界立法會議員姚柏良期待當局盡快公布詳情，表示業界需要「緩衝期」，包括為客人更改預約日數及退錢。他也表示，「5+2」方案與7日檢疫沒太大分別，誘因不大，因此較接受「4+3」方案。

據報導，廠商會會長史立德也表示，希望政府採納「4+3」方案，「鬆得一日得一日」。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，如果縮短至「4+3」或「5+2」，外國人來港或市民外遊返港後仍要檢疫，對旅行社業務幫助有限，希望能豁免入境檢疫。

另據香港電台報導，香港昨新增5020例確診，並有3人死亡。衛生官員指出，單日新增確診突破5000例，反映出總體疫情仍然逐步向上，尚未到達高峰，符合當局的預測。港大提供的病毒即時有效繁值率為1.28。

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