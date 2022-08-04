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波洛西訪台 港府總動員譴責 李家超：全力配合中央措施

香港新聞組／香港4日電
波洛西訪台未出現美中嚴重衝突，一度觸發港股急挫，後來轉趨穩定；圖為香港街頭，民眾關心相關新聞報導。（歐新社）
波洛西訪台未出現美中嚴重衝突，一度觸發港股急挫，後來轉趨穩定；圖為香港街頭，民眾關心相關新聞報導。（歐新社）

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，港府和全體司局長、立法會全體議員罕有地同發聲明譴責，特首李家超昨午再在其臉書上傳短片，表明「全力支持和配合中央採取的一切必要措施」。對於港府具體如何配合中央，例如會否採禁運等措施，特首辦未正面回應。

此外，波洛西訪台一事2日觸發香港股市急挫；港股3日則轉趨穩定。分析指出，相信這與波洛西此行至今並未引發中國與美國之間的嚴重衝突有關。分析師認為，港股成交金額低於千億元，反映出流入資金不足，相信仍有投資者憂慮台海局勢狀況未明，不敢貿然進場。

明報報導，劉兆佳認為，需由中央與港府商討後再決定港府需否有所行動。對於全體司局長同日發聲的行動，劉兆佳認為「現在才是正常」，指過去香港在重大問題上未能與中央站在同一陣線，或是考慮到與西方的關係，但現時應以「重大政治原則」為首要考慮，港府保持一致對美國作強硬聲明，凸顯香港是中國一部分，有履行維護國家主權的責任。

據報導，全國人大常委譚耀宗稱，中央只會在「事必有需要」及經全盤考慮後，才決定港府是否需要及如何配合，而非由港府決定；他認為今次事件不會影響民間交往。

報導指，多個政黨、全體立法會議員、友好協進會等多個團體先後發聲明譴責波洛西訪台，其中民建聯及工聯會分別到美國駐港澳總領事館示威。對於港府應如何配合中央，民建聯副主席陳學鋒表示，事件涉國家事務，「香港不應該亦不能主動出擊」，但認為港府應與外交部接觸並準備預案，有需要時配合國家的行動。

據報導，在波洛西抵台後，港府、特首、三名司長及保安局前晚在八分鐘內先後發聲明譴責，所有副司長、局長都在深夜先後在社交媒體出帖。據了解，特首李家超前日早上已指示各司局長在晚上就事件表態，但港府未有統一內容，局長們就參考外交部和特首的聲明為標準，修飾一下出帖表態，各部門昨暫未收到下一項行動指示。

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