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李家超首次民調與梁振英並列最低 港府信任度4年新高

香港新聞組／香港3日電
李家超上任後首個民調，支持度評分為53.8，與前特首梁振英上任後首次評分一樣，較前特首董建華、曾蔭權及林鄭月娥的評分低。（中通社）
李家超上任後首個民調，支持度評分為53.8，與前特首梁振英上任後首次評分一樣，較前特首董建華、曾蔭權及林鄭月娥的評分低。（中通社）

特首李家超上任逾一個月，香港民意研究所昨日公布他上任後首個民調，李家超支持度評分為53.8，與前特首梁振英上任後首次評分一樣，較前特首董建華、曾蔭權及林鄭月娥的評分低。與林鄭月娥離任前的民調比較，李家超的評分則遠高於林鄭，林鄭離任前最後一次民調評分為36。

明報報導，香港民研於7月4日至7日，以電話訪問1003名香港居民，調查結果顯示，李家超上任後首次評分為53.8，12%受訪者給他零分，支持率和反對率分別是45%及39%，支持率淨值為正5個百分點。李家超在任政務司長時的評分一直徘徊在40分以下，最後一次於今年3月的評分為34.8，為他出任司長不足一年內最低。李家超上任特首後首次評分，較離任政務司長前顯著上升19分。

至於與歷屆特首比較，李家超與梁振英上任後首次評分均為53.8，同為歷屆最低。過往上任後首次評分最高的前特首是曾蔭權，得71.4分。前特首林鄭月娥上任後首次評分為63.6，自從2019年初跌破50分後，在反修例運動中期更一度跌至低於20分，離任前最後一次評分為36，即李家超最新評分較林鄭離任時高17.8分。

港府民調方面，特區港府最新滿意率淨值為負11個百分點，信任淨值則為正16個百分點，與半個月前比較，滿意率淨值及信任淨值均顯著上升，並分別創2018年12月及2018年6月以來新高。

另據香港01報導，至於港府民調，港府的最新滿意率為32%，不滿率為43%，滿意率淨值為負11個百分點，整體介乎「幾不滿」及「一半半」之間。而港府信任程度方面， 最新信任率為47%，不信任比率31%，信任淨值為正16個百分點，整體接近「一半半」。兩個數字均較半個月前顯著上升，分別創2018年12月及2018年6月以來新高。

民調 香港 林鄭月娥

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